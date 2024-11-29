女兒的女兒︱張艾嘉「男仔頭」女兒反差激大　真身竟為11頭身女神

台灣文藝電影《女兒的女兒》，由侯孝賢、張艾嘉監製，黃熙執導，張艾嘉、林嘉欣及劉奕兒主演，劇情講述台灣一位剛退休的母親金艾霞（張艾嘉 飾），在一場車禍中痛失愛女范祖兒（劉奕兒 飾），並與另一位女兒Emma（林嘉欣 飾）一同處理祖兒身故後留下的冷凍胚胎。

《女兒的女兒》由張艾嘉監製兼主演，戲中飾演母親的張艾嘉，有一位性格倔強反叛的女兒范祖兒，由新生代女演員劉奕兒飾演。（《女兒的女兒》電影劇照）

劉奕兒飾演的范祖兒相當「男仔頭」，戲中亦以一頭清爽利落短髮示人，加上中性造型打扮，令觀眾相當印象深刻。（《女兒的女兒》電影劇照）

《女兒的女兒》由張艾嘉監製及主演，與林嘉欣、劉奕兒合演，電影將於12月12日在香港正式上映。（《女兒的女兒》電影海報）

《女兒的女兒》探討幾代台灣女性的不同面貌，亦展現女演員之間傳承的美好願景，張艾嘉與劉奕兒亦憑作品分別提名「第61屆金馬獎」最佳女主角及最佳女配角，電影中猶其以新生代女主角劉奕兒的演出最為出彩！劉奕兒於《女兒的女兒》裡飾演性格倔強反叛、相當「男仔頭」的女同志范祖兒，造型以清爽利落的短髮及中性打扮示人，戲份雖然略短但令觀眾印象深刻。

劉奕兒於《女兒的女兒》裡飾演性格倔強反叛、相當「男仔頭」的女同志范祖兒，造型以清爽利落的短髮及中性打扮示人。（劉奕兒IG圖片）

張艾嘉與劉奕兒在《女兒的女兒》戲裡戲外的感情亦非常好，自拍照中散發母女的真感情！（劉奕兒IG圖片）

張艾嘉與劉奕兒在《女兒的女兒》戲裡戲外的感情亦非常好，自拍照中散發母女的真感情！（劉奕兒IG圖片）

相比在《女兒的女兒》裡變身成「男仔頭」的范祖兒，現年34歲的劉奕兒真身為一位五官精緻立體、身型修長高䠷的大美人，在金馬獎上以一身純白色貼身長裙現身時，誇張的「十一頭身」比例令香港觀眾大感驚喜！劉奕兒作為標緻的大美人，早於2015年便主演台灣劇集，兩年後踏進大銀幕成為電影女主角，主演九把刀執導的《報告老師！怪怪怪怪物！》、《我最愛的笨男人》及去年主演的《老狐狸》均為表現與形象突出的代表作，更曾與MIRROR成員姜濤合演台劇《超感應學園》。

劉奕兒在金馬獎上以一身純白色貼身長裙現身時，誇張的「十一頭身」比例令香港觀眾大感驚喜！（劉奕兒IG圖片）

劉奕兒在金馬獎上以一身純白色貼身長裙現身時，誇張的「十一頭身」比例令香港觀眾大感驚喜！（劉奕兒IG圖片）

劉奕兒曾與MIRROR成員姜濤合演台劇《超感應學園》。（劉奕兒IG圖片）

劉奕兒成為演員前，為文化大學新聞系高材生，更因為熱愛棒球與運動，在校園裡被稱為「體育系女神」！雖然一直嚮往運動、一心打算成為體育記者，但劉奕兒為了分擔家計，放棄大學時的夢想，轉戰幕前成為藝人。

劉奕兒五官精緻、身材高䠷修長，是徹頭徹尾的大美人！（劉奕兒IG圖片）

劉奕兒五官精緻、身材高䠷修長，是徹頭徹尾的大美人！（劉奕兒IG圖片）

劉奕兒五官精緻、身材高䠷修長，是徹頭徹尾的大美人！（劉奕兒IG圖片）

劉奕兒在拍攝《女兒的女兒》前，一直留有一頭長髮。（劉奕兒IG圖片）

劉奕兒在拍攝《女兒的女兒》前，一直留有一頭長髮。（劉奕兒IG圖片）

劉奕兒在拍攝《女兒的女兒》前，一直留有一頭長髮。（劉奕兒IG圖片）