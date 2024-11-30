得寵先生｜鄭丹瑞狗拍檔Little已離世　「可以攬住佢睇套戲就好」

電影《得寵先生》由鄭丹瑞、盧慧敏（Amy Lo）、廖子妤、馮允謙主演，不過更重要的一位主角，就是狗狗演員Little，在戲中飾演「燒腩」。牠以傻頭傻腦的熱情，融化了冷冰冰極臭脾氣的佳叔（鄭丹瑞 飾）。一個老人與狗的故事，令人感動。不過令人婉惜是電影在出鳴謝時，見到狗演員Little原來已經離世，只有6歲。早前旦哥接受《香港01》訪問，就重溫他與Little的溫情點滴。



一個關於老人與狗的故事，搵到一隻識演戲的狗非常重要。 （《得寵先生》劇照）

本身對狗敏感的鄭丹瑞，願意接受挑戰，最後奇蹟地冇出過事。（《得寵先生》劇照）

旦哥對狗敏感都願意一試

雖然套戲要跟狗狗有大量相處情節，但原來旦哥本身是對狗敏感，只要接觸到狗毛就會眼腫鼻腫眼水鼻涕一齊嚟，根本拍不到。原先想推辭不拍，但導演的堅持，加上經過狗隻訓練員的帶領下，奇蹟地全程冇事發生。鄭丹瑞︰「其實只要接觸完立即洗手，唔好摸眼耳口鼻就可以，只係拍到最後一幕，出現兩隻初生唐狗，因為未打針，又熱情地舔我條頸，最後一幕才出現敏感，算是大幸。」

至於跟拍檔Little的相處，為培養感情，拍攝前兩個月已跟Little接觸，一齊學習指令，過程都相當順利。「我準備拍呢套戲前，身邊啲損友都嚇我，你拍狗呀？大製作喎，要準備5、6隻替身，有隻負責動作，有隻負責特技，有隻淨係影個屁股……我話冇喎，得一隻，最多係有幾幕有隻替身代跑，冇喇。」

臭脾氣的佳叔，初初對住「燒腩」，一度下逐客令。（《得寵先生》劇照）

後來生命影響生命，佳叔被燒肉融化。（《得寵先生》劇照）

狗演員Little，非常精靈可愛，演戲往往一Take過。（《得寵先生》劇照）

最佳狗演員一Take過

跟小朋友同動物拍戲，預多兩三倍時間是基本，對於一部小本製作來說是非常吃力，但旦哥大讚Little好似有性咁，完全交足功課唔使劇組超支。「佢好聽話，我冇聽過佢吠，又好似完全聽得明導演要求，有一場戲講我坐上小巴，佢自己追上嚟，導演同我講︰『你要伸過頭出去叫佢走，咁佢要慢慢退後。』我話你講畀我聽做咩？你講畀隻狗聽嘛！」

事前講幾多次都冇用，試拍一次最實際。鄭丹瑞︰「結果一拍，Little真係起勢猛追，而當我伸個頭出去揮手時，佢又真係識退後。全程好順利拍晒，大家都好開心，導演都話正，話想嚟多個。點知Little已經自己走咗去，佢意思好似話你影到晒啦，冇Out Focus嘛，咁得啦，自己走咗去休息。」

「燒肉」因為鍾意食佳叔燒的燒肉而命名。（《得寵先生》劇照）

鄭丹瑞好想可以攬住Little，入戲院欣賞大家努力的成果。（劉智源 攝）

鄭丹瑞︰好想可以攬住佢去睇套戲

另一場更離譜，講有隻大狗死咗，導演要求旦哥拖住Little去撒骨灰，然後想Little好sad咁坐低，再聞一聞狗朋友，最後低頭走開。旦哥一臉疑惑︰「你又同我講？仲要低頭走開？唔係嘛，你同我講冇用喎！」結果到埋位正式時︰「走埋去、坐低、聞一聞、低頭行開，做足喎！真係識聽人話咁，然後導演又係話想拍多個，佢又走咗去食嘢，冇你咁好氣。」

同旦哥經歷了一段拍攝日子的好拍檔Little，在電影拍完後一多兩年，因為癌症走了，當時只得6歲。「大家都好唔開心，6歲其實係人類40歲左右，佢嘅離開係好令人傷心，如果佢仲喺度，我好想今日可以攬住佢去睇呢套戲。」鄭丹瑞說。

Little對自己的演出非常有信心，往往演畢便返回休息點。（《得寵先生》劇照）