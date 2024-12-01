爸爸︱劉青雲演平凡人做兩項功課　無特別方法抽離角色：拍完就算

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（30日）播出第四季第五集，邀請《爸爸》導演翁子光攜同劉青雲、谷祖琳兩位主演擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。《爸爸》改編自真人真事，受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」啟發，劉青雲與谷祖琳於戲中飾演兇手的父母，劇情聚焦於兇手的爸爸在案件前後的生活與心理變化，表現被外界認為是從影以來最佳演出。

《爸爸》導演翁子光攜同劉青雲、谷祖琳到《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

劉青雲主演的《爸爸》被認為是從影以來最佳演出。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲主演的《爸爸》被認為是從影以來最佳演出。（《爸爸》電影劇照）

為《爸爸》演出僅做兩樣功課

劉青雲受訪期間，直言《爸爸》劇本非常精彩，自己鍾愛劇情與角色的程度讓他多次翻看劇本。劉青雲為了在電影裡飾演一位「普通人」，表示無須著跡地設計演繹方法，化繁為簡僅做兩樣功課：「我真正做的功課，就是寫下自己子女的名字；以及寫下那首歌曲（《這是愛》）的歌詞，自己手抄一次，因為我想看清楚歌詞的文字和內容。」將演技盡力排除，嘗試以最鬆馳的狀態，投入在處境與劇情家人的關係之中。

劉青雲直言自己為《爸爸》演出所做的功課，只有將自己子女的角色名寫低，以及將《這是愛》的歌詞用手抄一次。（《爆谷一周》節目截圖）

劉青雲直言自己為《爸爸》演出所做的功課，只有將自己子女的角色名寫低，以及將《這是愛》的歌詞用手抄一次。（《爆谷一周》節目截圖）

「拍完就算、唔會理！」

觀眾向來對演員入戲與出戲的方法大感好奇，谷德昭於節目上問及劉青雲如何在拍攝後抽離角色時，青雲的想法令人相當意外：「我從來不會思考自己是否投入角色，亦不會評估自己太多。至於有甚麼特別方法抽離角色，我沒有！拍完就算，不再理會。」青雲坦言演員以外，不同工作也會在一個人身上留下某些記印，或許無法磨滅：「我何必要勉強自己，去除某些感受或記憶？或者將來我獨自在老人院時，這些事是唯一最佳的回憶！」

劉青雲表示自己沒有特別的方法抽離角色，每部戲拍完就算、不會理會。（《爆谷一周》節目截圖）

劉青雲表示自己沒有特別的方法抽離角色，每部戲拍完就算、不會理會。（《爆谷一周》節目截圖）

罕談生涯低潮顯睿智

劉青雲作為三屆金像影帝，是觀眾公認演技最好的香港演員之一。谷德昭於節目上問及劉青雲對演戲的開竅時刻，青雲幽默而謙虛地表示：「我希望明年可以吧！不要太晚，否則沒有機會！」至於谷德昭問及劉青雲從影超過40年以來的低潮時刻，青雲的答案亦足顯豁達與睿智：「我沒有特別看自己處於甚麼狀況，因為我覺得沒有必要。應該這樣說，我會當作現在是低潮，我覺得這樣就最簡單！」更表示有時人生高低起跌，並非以工作、收入甚至得獎而衡量。

劉青雲笑言自己演技未開竅，希望明年可以。（《爆谷一周》節目截圖）

劉青雲笑言自己演技未開竅，希望明年可以。（《爆谷一周》節目截圖）