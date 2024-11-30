魔海奇緣2｜張繼聰Sinnie@Lolly Talk向甘比偷師　鈎織出戲中神勾

「慕安娜啟示錄」（Moanapocalpyse）席捲全球 ！《魔海奇緣2》於美國感恩節開畫，世界各國也陸續上映，全球開畫票房衝6,600萬美元！國際權威影評網站Rotten Tomatoes觀眾評分達88%高分！香港將於下周四(12月5日)上映，動畫的粵語配音有上一集聲演的張繼聰領軍，加入首次為動畫配音的Lolly Talk成員Sinnie及張繼聰女兒張靖(Kakaball)。（上映日期：12月5日）

張繼聰、Sinnie日前更得到近年熱愛鈎織手藝的甘比教路，將女主角慕安娜及茂宜的神勾用毛冷鈎織出來。（電影公司提供）

起初二人均沒有信心不知從何入手，但在甘比的教導下，二人均馬上上手。（電影公司提供）

三位都非常喜愛自己的角色。張繼聰、Sinnie日前更得到近年熱愛鈎織手藝的甘比教路，將女主角慕安娜及茂宜的神勾用毛冷鈎織出來，起初二人均沒有信心不知從何入手，但在甘比的教導下，二人均馬上上手，而且開始想織出更多物件，Sinnie希望織一個七姊妹星團送給Lolly Talk的團友，而暖爸張繼聰希望為愛女織一張小被子做生日禮物，他一邊鈎織一邊唱起歌來，甘比忍不住說: 「你唱歌我起雞皮了，你不是歌手嗎?為什麼會唱成這樣。」張繼聰表示自己也雞皮疙瘩，更將神勾織到變成象拔蚌。最後二人在甘比指導下把作品完成，二人都不太相信自己親手製作，拿著製成品心滿意足，阿聰搞笑表示: 「成品好靚更充滿我的汗味。」甘比讚賞二人好叻，兩位都100分。

阿聰搞笑表示: 「成品好靚更充滿我的汗味。」（電影公司提供）

最後二人在甘比指導下把作品完成，二人都不太相信自己親手製作，拿著製成品心滿意足（電影公司提供）

迪士尼《魔海奇緣2》中被大海選中的慕安娜再次夥拍半人半神茂宜，向更遙遠的神秘危險水域進發，展開更大規模、更爆笑、更驚險刺激的海洋奇幻歷險！粵語配音版為全新航程注入新意，請來首度為動畫配音的人氣組合Lolly Talk成員Sinnie為慕安娜發聲，兼唱電影內多首歌曲，與再次聲演茂宜的張繼聰拍檔，新鮮感十足。而更大驚喜是張繼聰父女兵首次上陣，帶埋寶貝女一齊配音，Kakaball可愛聲演慕安娜妹妹茜美雅。張繼聰、Sinnie及Kakaball首次合作非常愉快，阿聰表示兩父女一起經歷了一次夢幻的配音旅程，希望日後阿女會記得他們這次的開心回憶，而Sinnie亦覺得這次配音是一個難得的經驗，像上了一堂寶貴的一課。