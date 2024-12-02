阿諾舒華辛力加豪宅疑被放計時炸彈　網民：唔知佢係未來戰士？

77歲荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），為八九十年代最紅極一時的銀幕硬漢，以《霸王神劍》（Conan The Destroyer）、《未來戰士》（The Terminator）等作品最廣為人知。從健美運動員到銀幕巨星，阿諾更曾經當選加州州長，再重返影壇，近年仍不時推出新作，魄力十足！日前有外媒報道，美國感恩節期間，阿諾位於加州洛杉磯的豪宅竟驚傳有人放置炸彈，當地警方傾巢而出調查，消息亦引起廣泛討論。

感恩節期間，有傳阿諾舒華辛力加的豪宅外被擺放計時炸彈。（視覺中國）

據外媒報道，有消息人士透露洛杉磯警署於上月28日接到電話，聲稱阿諾舒華辛力加豪宅外的郵筒，被擺放一個計時炸彈。然而警方抵豪宅後，阿諾的保安表示豪宅守衞森嚴、兼有全天候保安監視系統，直言：「幾乎無法擺放計時炸彈。」最後警方亦因未有尋獲可疑物品而以惡作劇作總結。事發期間，據指阿諾舒華辛力加正在外運動，事後亦感激警方傾力調查案件，更表示：「感謝警察在節日假期仍來到我家檢查狀況。」

阿諾舒華辛力加的豪宅保安透露，豪宅戒備森嚴，幾乎沒有可能被擺放炸彈。（視覺中國）

阿諾舒華辛力加當時在外運動，並不在豪宅之中。（視覺中國）

阿諾舒華辛力加的豪宅被擺放炸彈的消息一出，引來大批網民瘋傳及討論，有人笑言：「竟敢在老虎頭上釘蝨乸？！」、「新一代不知道他是未來戰士？」、「匪徒應該沒有看過《獨闖龍潭》，要試試火箭筒的滋味嗎？」、「阿諾的豪宅其實是堡壘兼軍火庫吧！」

網民笑言放炸彈的人難度不知道阿諾是未來戰士？！（《未來戰士》電影劇照）