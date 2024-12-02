亞太影展︱黃百鳴獲榮譽大獎　謙稱：未到80歲仲有進步空間

《第61屆亞太影展》昨晚（12月1日）於馬來西亞吉隆玻隆重舉行，東方影業出品有限公司主席黃百鳴榮獲大會頒發「亞太傑出電影人榮譽大獎」，表揚他將一生奉獻給電影，對亞洲電影做出傑出貢獻的電影人。黃百鳴亦特意飛到當地親身領獎，更謙虛表示仍需努力學習！

黃百鳴榮獲《第61屆亞太影展》頒發「亞太傑出電影人榮譽大獎」，表揚他將一生奉獻給電影。（電影公司提供）

《亞太影展》已有60多年歷史，是亞洲其中一個最有影響力及重要的影展及頒獎禮之一。《第61屆亞太影展》將「亞太傑出電影人榮譽大獎」頒予東方影業出品有限公司主席黃百鳴，表揚黃百鳴多年致力電影業的發展，其經典作品皆為人津津樂道，不少作品皆口碑票房雙嬴！黃百鳴亦飛到馬來西亞當地親身接受這次獎項，以表對這個榮譽的重視！對於這次喜獲獎項，黃百鳴在台上謙虛表示：「對我來說，這個獎是我在電影界奮鬥了四十多年的一個鼓勵。80年代有《開心鬼》，90年代有《家有囍事》，2000年後有《葉問》系列，我的電影成績表中規中矩，對自己來說都可以稱得上一個交代。」

黃百鳴得獎後於台上發表感言，謙稱自己的電影作品尚算中規中矩。（電影公司提供）

黃百鳴得獎後於台上發表感言，謙稱自己的電影作品尚算中規中矩。（電影公司提供）

因前陣子翻唱《記憶棉》而爆紅的他更在台上開說笑：「我們不要懷緬過去，我們要展望未來，所以我最近唱歌都不唱《獅子山下》，我唱《記憶棉》。」引來台下笑聲不斷， 他續說：「在這個日新月異的世界，科技千變萬化，我們拍電影應該要利用科技，我信我們的電影將來會拍得更加美好！人活到老學到老，姜太公80歲遇文王後，才大展鴻圖。而小弟還未到80歲，還有進步空間，所以我仍需努力。」

黃百鳴謙稱自己未到80歲仍有進步空間。（電影公司提供）

黃百鳴謙稱自己未到80歲仍有進步空間。（電影公司提供）