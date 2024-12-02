爸爸︱劉青雲戲裡戲外父愛爆發　仔仔兩個動作感動：真係老淚縱橫

香港親情文藝電影《爸爸》今日（2日）舉行首映禮，電影由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳、蘇文濤（Dylan）及熊諾頤主演，將於12月5日正式上映。《爸爸》劇情改編自真人真事，受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」啟發，戲中劉青雲與谷祖琳分別飾演兇手的父母，今日在首映禮上，一家四口連同小貓三花亦合體出席，蘇文濤與熊諾頤已經比拍攝時成長不少，一眾演員亦於首映禮後接受傳媒訪問。

劉青雲與谷祖琳主演新作《爸爸》舉行首映禮。（陳順禎 攝）

劉青雲、谷祖琳與《爸爸》的一對仔女蘇文濤、熊諾頤一同亮相首映禮。（陳順禎 攝）

連《爸爸》裡出現的小貓三花亦有到首映禮上！（陳順禎 攝）

三花可能是《爸爸》首映禮上最「識嘆」的一個演員！（陳順禎 攝）

劉青雲與谷祖琳在《爸爸》首映禮上接受訪問時，直言一對「仔女」轉眼長大不少，谷祖琳表示Dylan拍戲時已十六七歲，變化未如「妹妹」熊諾頤一樣，青雲更笑言：「以前一齊拍戲嘅時候都會抱下佢，依家唔得㗎喇，要好尊重呢位少女！佢見到我都開始有啲怕醜呀。」谷祖琳亦笑言：「我尋日同佢一齊謝票，突然發覺『點解妳同我一樣高嘅？』比一個禮拜前又大個咗！」

劉青雲與谷祖琳受訪時，直言一對仔女大個不少！（陳順禎 攝）

不少於優先場裡觀看《爸爸》的觀眾，在網上分享時表示劉青雲在戲裡、甚至到戲外宣傳時均父愛大爆發，青雲笑言：「其實我好鍾意佢哋兩個，個仔真係好生性，見佢去日本打條呔出嚟、仲識講日文，真係老淚縱橫！」至於會否與兩個「仔女」上契親上加親，青雲則表示做朋友已足夠，又指自己沒有想做爸爸的衝動，亦笑言：「最好係人哋湊、唔駛自己養，同人哋仔女玩最開心！」

蘇文濤為《爸爸》打呔出席東京電影節，更以日語向觀眾打招呼，令劉青雲老淚縱橫！（陳順禎 攝）

谷祖琳受訪時被問及最深刻的劇情橋段，直言金燕與永年從鄉下搭小巴返港的一場戲，令她百感交雜：「因為好難得先同青雲一齊，又帶佢返鄉下見阿媽，奈何阿媽又有啲意見，覺得百感交雜。但其實嗰場戲剪咗唔少，就算冇對白，拍嘅時候已經好感動！」至於未來的發展，谷祖琳表示自己一直沒有停步，希望繼續拍戲、更經常與觀眾見面。

谷祖琳表示自己最鍾情《爸爸》裡二人搭小巴從鄉下返港的橋段，沒有甚麼對白卻令她百感交雜，但上映版本中有不少被刪減。（陳順禎 攝）

近日《破．地獄》票房大好，主角黃子華作為劉青雲多年好友，青雲表示一定會支持：「我未睇，但稍後會入場睇！」與好友的新作先後上映，同樣作為文藝片，青雲表示其實香港觀眾一路都鍾意睇文藝片，至於票房則未敢奢望過億，但為好友子華的佳績感到高興：「我哋市場好需要呢啲刺激，我哋拍多啲好嘅電影，等觀眾對港產片有返信心。」

劉青雲與黃子華為多年老友，表示將會入場睇《破．地獄》。（陳順禎 攝）