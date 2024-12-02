爸爸︱貓主角享受劉青雲更高待遇　蘇文濤拍完殺人戲：瞓一覺冇事

香港親情文藝電影《爸爸》今日（2日）舉行首映禮，電影由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳、蘇文濤（Dylan）及熊諾頤主演，將於12月5日正式上映。《爸爸》劇情改編自真人真事，受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」啟發，戲中劉青雲與谷祖琳分別飾演兇手的父母，今日在首映禮上，一家四口連同小貓三花亦合體出席，蘇文濤與熊諾頤已經比拍攝時成長不少，一眾演員亦於首映禮後接受傳媒訪問。

劉青雲與谷祖琳主演新作《爸爸》舉行首映禮。（陳順禎 攝）

劉青雲、谷祖琳與《爸爸》的一對仔女蘇文濤、熊諾頤一同亮相首映禮。（陳順禎 攝）

連《爸爸》裡出現的小貓三花亦有到首映禮上！（陳順禎 攝）

三花可能是《爸爸》首映禮上最「識嘆」的一個演員！（陳順禎 攝）

《爸爸》首映禮上，翁子光導演的愛貓兼「新演員」三花，成為全場最識嘆的演員，坐在「私家車」上登場享受影帝劉青雲都未有的待遇！面對眾多鏡頭閃燈與圍觀者，三花非常淡定，坐在自己的座駕四處張望，更耍起大牌不接受首映主持的訪問，認真巴閉！

翁子光的愛貓三花亦有在首映禮上現身，坐住私家車出場，享受比影帝劉青雲更高級的待遇。（陳順禎 攝）

翁子光的愛貓三花亦有在首映禮上現身，坐住私家車出場，享受比影帝劉青雲更高級的待遇。（陳順禎 攝）

至於導演翁子光、蘇文濤與楊偉倫則於《爸爸》首映禮後接受訪問，阿卵作為《正義迴廊》男主角，與蘇文濤現組成「殺人者聯盟」，更巧合地同位殺害父母輩的兇手，阿卵在《爸爸》劇情中亦有份與蘇文濤對戲，更負責教壞他：「我真係教壞佢㗎！教佢睇用邊隻手、邊隻手就會黃色咁！」但亦表示Dylan其實非常乖仔：「不過佢拍戲嘅時候，仲要測驗，佢都仲要應付，之後仲話OK無問題。」蘇文濤便表示實情並非如此：「其實唔係好得㗎！」

楊偉倫於受訪時大讚蘇文濤有天份。（陳順禎 攝）

同樣在電影裡飾演殺人兇手，蘇文濤的表演受楊偉倫大讚：「其實佢幾有天份，我有同佢分享一啲經驗，因為要應該啲殺人戲份，佢仲後生仲細，要向佢了解下心理壓力同負擔。」蘇文濤則表示自己沒有覺得太沉重，笑言：「返去瞓一覺第二日就冇事。」亦表示父母有看他的首部電影，對於未來演戲方面的發展亦沒有阻撓，但卻曾經擔心接拍殺人戲會影響心智與形象，但他則笑言：「我本身都冇咩形象㗎啦！」