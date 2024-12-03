爸爸｜劉青雲呂爵安父子同框謝票 蘇文濤感謝Edan：實現咗我夢想
撰文：莫匡堯
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香港親情文藝電影《爸爸》昨日（2日）舉行首映禮，電影由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳、蘇文濤（Dylan）及熊諾頤主演，將於12月5日正式上映。《爸爸》劇情改編自真人真事，受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」啟發，戲中劉青雲與谷祖琳分別飾演兇手的父母。
昨日首映禮後，《爸爸》一家四口連同小貓三花合體現身，其中在片尾飾演年長版厚明的Edan呂爵安，更驚喜亮相與「爸爸」劉青雲再度同場，除了答謝觀眾外，Edan亦與蘇文濤合照，促成兩代厚明同框！
謝票期間，呂爵安感謝有機會與劇組相聚，亦特別感謝翁子光與劉青雲：「好感謝導演畀我與一個咁好嘅製作、可以同青雲對戲。」但Edan亦坦言受邀時感到猶疑：「當時真係要諗一諗，諗嘅原因唔係因為（戲份）場數問題，而係好難做、驚做得唔好。我時我好驚影響到部戲，老實講大家睇咗百幾分鐘，突然間見到Edan喎！好擔心會有咁嘅問題，同埋自己Handle得唔好。」雖然擔心觀眾會「出戲」，但Edan亦慶幸自己有把握機會，從拍攝中亦獲益良多。
Dylan更感謝Edan：「多謝Edan做我呢個角色，實現咗我一個夢想、高多10cm！」Edan隨即笑言：「放心，你都仲有得高嘅！」