爸爸｜劉青雲呂爵安父子同框謝票　蘇文濤感謝Edan：實現咗我夢想

香港親情文藝電影《爸爸》昨日（2日）舉行首映禮，電影由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳、蘇文濤（Dylan）及熊諾頤主演，將於12月5日正式上映。《爸爸》劇情改編自真人真事，受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」啟發，戲中劉青雲與谷祖琳分別飾演兇手的父母。

劉青雲、谷祖琳與《爸爸》的一對仔女蘇文濤、熊諾頤一同亮相首映禮。（陳順禎 攝）

翁子光的愛貓三花亦有在首映禮上現身，坐住私家車出場，享受比影帝劉青雲更高級的待遇。（陳順禎 攝）

昨日首映禮後，《爸爸》一家四口連同小貓三花合體現身，其中在片尾飾演年長版厚明的Edan呂爵安，更驚喜亮相與「爸爸」劉青雲再度同場，除了答謝觀眾外，Edan亦與蘇文濤合照，促成兩代厚明同框！

Edan呂爵安驚喜現身為《爸爸》謝票，與劉青雲父子再度同框！（《爸爸》IG圖片）

謝票期間，呂爵安感謝有機會與劇組相聚，亦特別感謝翁子光與劉青雲：「好感謝導演畀我與一個咁好嘅製作、可以同青雲對戲。」但Edan亦坦言受邀時感到猶疑：「當時真係要諗一諗，諗嘅原因唔係因為（戲份）場數問題，而係好難做、驚做得唔好。我時我好驚影響到部戲，老實講大家睇咗百幾分鐘，突然間見到Edan喎！好擔心會有咁嘅問題，同埋自己Handle得唔好。」雖然擔心觀眾會「出戲」，但Edan亦慶幸自己有把握機會，從拍攝中亦獲益良多。

Edan呂爵安為《爸爸》謝票期間，坦言一開始接到邀請時，自己也存在猶疑，需要考慮一下才接演。（電影公司提供）

Edan呂爵安亦表示擔心觀眾在《爸爸》百餘分鐘劇情後突然看到自己會感到「出戲」。（電影公司提供）

Dylan更感謝Edan：「多謝Edan做我呢個角色，實現咗我一個夢想、高多10cm！」Edan隨即笑言：「放心，你都仲有得高嘅！」

Edan呂爵安驚喜現身為《爸爸》謝票，與蘇文濤促成兩代厚明同框！（《爸爸》IG圖片）