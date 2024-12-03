黑白大廚︱周潤發光臨評判安成宰香港餐廳　預約長期爆滿排到出年

早前Netflix熱播真人騷節目《黑白大廚：料理階級大戰》，啟播後火速登上熱播排行榜冠軍，在韓國以至香港均獲高度關注。其中韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰，為節目擔任其中一位評審，亦因此被受關注。今日（3日）安成宰於個人及餐廳社交媒體上，分享一張與香港影帝周潤發的自拍合照，原來發哥驚喜光臨安成宰於香港開設的餐廳，更與電影大亨林建岳博士一同品嚐安成宰與Jimmy Lim合作的非凡四手饗宴。

《黑白大廚》米芝蓮三星評判安成宰，於社交媒體分享與周潤發的合照。（安成宰IG圖片）

周潤發與香港影壇大亨林建岳博士，一同到安成宰於香港開設的餐廳用饍。（安成宰IG圖片）

安成宰為韓國首位米芝蓮三星主廚。（《黑白大廚》節目劇照）

韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰（左），為節目擔任其中一位評審。（《黑白大廚》節目海報）

安成宰於社交媒體中透露，自己多年來一直視發哥為偶像，發哥更對自己的烹飪旅程具有深遠影響，亦成為安成宰決定決定在香港開設餐廳的原因。周潤發於餐廳享受晚餐前，安成宰更親自招呼，與發哥品嚐紅酒，更即場以英語向發哥表白：「我在香港開餐廳全因為你的緣故，我由細到大一直看你的電影！」令發哥大感驚喜，亦連番向這位事業有成的粉絲道謝。

周潤發與林建岳博士一同品嚐由安成宰、Jimmy Lim合作的非凡四手饗宴。（安成宰IG圖片）

據安成宰於香港開設的MOSU餐廳網站顯示，餐廳目前僅接受90日內的預約，但安成宰因節目成名後，令餐廳預約爆棚。周潤發作為國際影帝級巨星，能夠接受安成宰親自款待，更親自與拍檔四手下廚，自然足顯其國際地位與知名度。

周潤發與安成宰自拍。（安成宰IG圖片）