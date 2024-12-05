臨時決鬥｜首預告搶先曝光　古天樂︰一日鐘聲未響一日都唔會認輸

2025農曆新年賀歲電影鉅獻《臨時決鬥》，由掌賞綜藝集團有限公司製作，《臨時劫案》導演麥啟光率領古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫等人演出，一齣集勵志、動作、搞笑，極具娛樂性的2025港產賀歲電影。電影於今日（5/12）發佈首條宣傳片，同時定檔於1月28日，大年廿九隆重上映。

(《臨時決鬥》劇照)

將於農曆新年重拳出擊的《臨時決鬥》，長約1分鐘的首條宣傳片正式於戲院播放，預告一來，就聽到古天樂飾演的鍾磊說：「一日鐘聲未響，一日都唔會認輸。」然後王丹妮一臉傷痕地走到古仔家表示：「我要學打拳。」為故事揭開序幕。然後古仔好言相勸，叫丹妮不要衝動：「上擂台打拳不是鬧着玩，會死人。」但血流披面的丹妮就以一個似乎頗有道理的說法回應：「打泰拳死人，都唔夠炒車死得人多，係咪以後都唔搭車？」

王丹妮決意要學打拳。(《臨時決鬥》劇照)

「打泰拳死人，都唔夠炒車死得人多，係咪以後都唔搭車？」似乎幾有道理。(《臨時決鬥》劇照)

除了幾位主角，預告仲有胡子彤（飾 高秋）跟GiGi、丹妮對打訓練，而一身肌肉的子彤跟拳手埋身肉搏對賽，打至拳骨爆裂，令人肉緊不已。張文傑（飾 陳偉斌 ）是鍾磊的大弟子，跟周秀娜（飾 孫雅雲）練習泰拳踢腳，娜姐出腳狠勁認真，同時見到丹妮跟娜姐對打，兩人埋身肉搏，青筋暴現。

娜姐真係好fit。(《臨時決鬥》劇照)

一身肌肉的子彤跟拳手埋身肉搏對賽，打至骨裂。(《臨時決鬥》劇照)

隨後見到運動look的GiGi練習，飾演GiGi與古仔女兒王尹菁興（飾 鍾意）奮雀躍彈跳為媽咪打氣。另一邊廂，古仔在拳館被婆婆徒弟揼心口追問：「師傅，我究竟幾時先至可以上擂台打比賽？」更見到婆婆徒弟被拳擊轟肚至假牙飛脫，看來鍾磊舍拳館是有教無類，笑料豐富。

胡子彤在一次決鬥中受傷。(《臨時決鬥》劇照)

張文傑問古仔：「知唔知有幾多人去拳館係真心打拳？個個都為咗減肥、媾仔，同埋減肥媾仔。」隨後更主動向古仔挑機隻揪，古仔戴上拳套，穿上拳褲、背心，勁騷健碩身型，手瓜起腱。古仔叫老婆GiG檢查保險，看看有沒有過期，GiGi就不屑笑言：「我想飲啖湯冷靜一下。」究竟二人是堅揪還是被GiGi看扁，萬分期待。