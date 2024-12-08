金燕玲專訪︱早已向蘇施黃交代身後事　拒瞻仰遺容：得兩個人可以

2024年最賣座香港電影《破．地獄》，由陳茂賢執導，許冠文、黃子華、衞詩雅、朱栢康周家怡、金燕玲及秦沛等主演，電影自11月上映開始受盡觀眾歡迎，成為另一港產票房奇蹟。戲中飾演蓮姐的金燕玲，早前就新作接受《香港01》專訪，分享50年演藝生涯經歷外，亦談到與伴侶蘇施黃至今20年的關係，除了二人日常相處點滴，更透露已將自己身後事交託對方處理。而金燕玲近年兩度抗擊癌魔後，亦分享對生老病死人生課題的體會。

金燕玲早前就新作《破．地獄》接受《香港01》專訪。（黃浩宏 攝）

金燕玲於第二段婚姻期間，因為發現丈夫外遇，於是決定離開居住地英國，到台灣與老拍檔蔡琴合演音樂劇《跑路天使》，並於週末回到香港寄住於梁李少霞女士家中，並因此遇到麻將牌友蘇施黃。金燕玲憶述當時蘇施黃相當同情自己的遭遇：「她聽到我的遭遇，頓覺我很慘，覺得別人做這個行業、我做這行業，為甚麼我做得這麼坎坷？當時我要回香港工作，不是很有錢、又沒有地方住，卻被困在這個困境當中。因為她喜歡我、欣賞我，於是說想做我的朋友、照顧我。」金燕玲起初覺得很奇怪，亦直言自己並非因為先後兩次離婚而轉變性取向：「我糾纏因為我不是受到離婚的刺激，從此覺得男人很噁心，於是喜歡女人。」

金燕玲發現第二任丈夫有外遇，輾轉返回香港後遇上蘇施黃。（蘇施黃Facebook圖片）

然而蘇施黃當時坐言起行，為金燕玲租住地方、建立一個屬於自己的家，擁有自己的空間與自由。金燕玲笑言起初並不習慣：「差不多花了五六年時間，她真的慢慢感動到我，原來真的有一個這樣的人！幾年後我才於第一個訪問中，主動提到她。」金燕玲坦言雖然自己未有對外宣稱與蘇施黃的關係，然而因為媒體拍攝到照片令關係曝光，自己亦沒有嘗試隱瞞。

金燕玲表示起初不習慣被蘇施黃照顧，但慢慢被對方所感動。（黃浩宏 攝）

金燕玲當年未有對外宣稱與蘇施黃的關係，然而媒體拍攝到照片令關係曝光，自己亦沒有嘗試隱瞞。（視覺中國）

金燕玲當年未有對外宣稱與蘇施黃的關係，然而媒體拍攝到照片令關係曝光，自己亦沒有嘗試隱瞞。（視覺中國）

談到與蘇施黃的相處，金燕玲表示二人精神上的關係最為重要：「她很在意我、關心我，做到讓我開心。她起初經常問我『妳今日開唔開心呀？』每天都問我，有時我也會應酬她，後來慢慢被她感動到。很多人不認識蘇施黃，看她主持節目覺得她很毒舌、說話尖酸刻薄，但其實大家並不理解，她是一個心地善良的人，她有很大的優點，讓我去包容她的缺點，正如我的脾氣也很臭，脾氣也很大一樣。」

金燕玲直言蘇施黃的在意與關心，讓她非常開心。（蘇施黃Facebook圖片）

金燕玲直言蘇施黃的在意與關心，讓她非常開心。（蘇施黃Facebook圖片）

金燕玲與蘇施黃發展關係至今20年，她亦笑言令人大跌眼鏡，比自己兩段婚姻加起來更長。然而二人會否將關係更進一步，金燕玲則肯定地表示：「大家問我們會不會結婚，我當然不會！一定不會，亦不用！我曾嫁給兩個男人，對不起我的遭遇讓我知道，我都沒有因為他們是男人，而得到甚麼好處，甚至我還可能有所損失！」

金燕玲與蘇施黃年齡僅差數月，亦即將踏入70歲高壽，金燕玲說回新作《破．地獄》圍繞的生死命題，笑言：「我一早跟阿蘇說，如果我離世就以最快的速度將我火化！千萬不要讓人瞻仰遺容，我只說過兩個人可以，只容許我女兒與關之琳看一看，其餘的人都不用了！」至於阿蘇的身後事，金燕玲則表示對方未有交代。

金燕玲談到身後事時，表示拒絕瞻仰遺容，僅容許女兒Emma及關之琳看一看。（關之琳IG圖片）

金燕玲與關之琳是多年好姊妹。（關之琳IG圖片）

金燕玲與關之琳是多年好姊妹。（視覺中國）

金燕玲曾兩次患上癌症，化療及電療過程非常難捱，直到近年康復，她才繼續演藝生涯。談到生老病死，金燕玲言語間相當豁達：「我其實早已預料到會生病，因為我父母都是癌症過世。（會否擔心第三次患癌？）沒有擔心、要來就來吧！」

金燕玲兩次抗擊癌魔，對於再度復發的機會，豁達地表示：「嚟咪嚟囉！（黃浩宏 攝）

金燕玲憶述兩次抵抗癌魔，坦言治療與康復過程，好像令人生白白流失數年，若第三次面對癌病，想法亦與此前有所不同：「如果大吉利是萬一又再病，又要經過治療過程，但如果你告訴我，我不治療會如何呢？若可能可以生存五六年，我可能就選擇不治療，我就好好地去過五六年！」但金燕玲表示想法並非出於消極，而是希望好好把握生命餘下的日子。