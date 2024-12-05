梁朝偉獲頒博士下個目標想做監製　新戲落實與是枝裕和合作

梁朝偉、洪金寶、許鞍華、楊偉誠博士、阮兆輝教授，今日（5日）一同獲香港演藝學院頒授榮譽博士，以表揚各人在演藝界上作出嘅巨大貢獻。梁朝偉接受訪問時以「好似派成績表」形容一個月兩度獲頒獎嘅心情，又透露會食飯慶祝，而之後亦會與家人外出滑雪。

梁朝偉與洪金寶、許鞍華、楊偉誠博士、阮兆輝教授，今日（5日）一同獲香港演藝學院頒授榮譽博士，笑逐顏開。（梁碧玲 攝）

獲獎無數嘅偉仔，表示未有認真數過自己到底有幾多個獎。問到會唔會教班，梁博士表示自己樂於分享經驗，但唔太識教人。「其實而家拍戲都好似讀書咁樣，基本上每一個角色都要讀好多書。」

太太劉嘉玲以性感打扮撐偉仔。（梁碧玲 攝）

梁朝偉表示十分滿足有博士榮譽，下一個目標係想做監製。「仲係要自己演出埋，希望明年可以實行，因為劇本未寫好第一稿，寫好又要埋班，最快都明年底。」偉仔透露想監製動作題材的電影，當中包含父女情，最理想的拍攝地點是在日本或韓國，演員暫未有定案，但一定唔會有老婆份。「佢又唔識日文又唔識韓文。（你自己會打？）逃亡、飛車都係動作。」偉仔又表示想請洪金寶大哥合作，但怕請唔起。

梁朝偉表示想請洪金寶大哥合作，但怕請唔起。（梁碧玲 攝）

梁朝偉又透露已落實與是枝裕和合作，但由於對方劇本仍未準備好。「上年東京電影節已經見過佢，佢有話不如一齊合作拍部戲，點知佢一年都未搞好劇本。」而講到最近票房大收嘅《破·地獄》，偉仔都話有入場支持。「劇本好好，同埋開心本地電影有返票房，唔係一面倒睇晒荷里活電影，希望可以持續落去。」