中山美穗逝世｜《情書》單車回眸奠定女神地位　客串延續篇成遺作

日本一代女神，1995年憑電影《情書》(Love Letter)攀上事業高峰的中山美穗，今日（06/12）突然傳出死訊。日本放送協會（NHK）報道指日本女星中山美穗，被發現倒斃在東京澀谷區的家中浴室浴缸裡，警察局正在調查他的死亡原因，終年54歲。

由岩井俊二執導，中山美穗主演的電影《情書》，為二人雙雙帶到去事業高峰。（《情書》劇照）

電影《情書》於1995年上映，靈感來自鈴木清順於1959年執導的同名黑白短片《Love Letter》，是一部青春愛情電影。故事講述一封原本出於哀思而寄往天國的情書，卻出人意表地收到同名同姓的回信，並逐漸挖掘出一段埋藏多年，卻始終沉靜的純真單戀，真相大白之後前塵往事與今時愛戀纏繞出了一段痴情悽美的摯愛情深。

一個騎單車的回眸眼神，奠定女神地位。（《情書》劇照）

一人分飾兩角演技獲肯定

戲中中山美穗一人扮演兩個角色，兩種截然不同性格的女子角色，卻成功串連起兩段戀情，其真摯又深情的演繹，火速俘虜不少男孩，成為心目中的女神。而她的演技，亦獲業界肯定，分別在藍絲帶獎、報知電影獎、橫濱電影節、高崎電影節等影展中獲得最佳女主角獎，成為她在演藝界的一個重要里程碑。

男主角豐川悅司也讓不少女觀眾動心。（《情書》劇照）

其實拍攝《情書》前的中山美穗，已經拍過不少受歡迎的日劇，但這次演出似乎令她有所體會︰「比起電視劇，電視是我更想發揮的一個層面，因此希望透過《情書》來展現自己。」故這部差不多橫跨30年的純愛經典，至今仍被奉為神作。而更叫人感驚訝是中山美穗與岩井俊二，於2020年再度合作，客串演出電影延續篇《最後的情書》（Last Letter），但這竟成為其遺作，以《情書》起步，以《情書》作結。

中山美穗與岩井俊二，於2020年再度合作，客串演出電影延續篇《最後的情書》（Last Letter），但這竟成為其遺作。（《最後的情書》劇照）

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