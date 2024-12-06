Yahoo十大熱搜電影《破．地獄》上映首月即奪冠 《城寨》穩佔第二

2024年來到尾聲，香港電影業界經歷一大衝擊，一年內共六間戲院結業，不過仍有多部港產片叫好叫座，包括《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》票房均破億。Yahoo今日（6日）公布本年度「十大熱搜電影」排名，而《破．地獄》就氣勢如虹，打敗所有電影，奪得第一名。

《破．地獄》在上映第25日衝破1億1500萬元大關！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》在上映第25日衝破1億1500萬元大關！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》票剛破1億1500萬元大關，成功登上香港史上華語片票房榜第二位，再以上映25日突破佳績創造史無前例紀錄，不但登上2024年最賣座港產片，打破《九龍城寨之圍城》在上半年創下的紀錄。女主角衛詩雅入行16年，終於憑《破．地獄》贏得「第39屆華鼎獎」華語最佳影視女演員及「第61屆亞太影展」最佳女主角，演技備受肯定。

《破．地獄》成功超越《九龍城寨之圍城》成為2024年最賣座港產片。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

以罪惡溫床的「九龍城寨」作為電影背景的《九龍城寨之圍城》榮獲亞軍，上半年成為票房之冠，不過來到年尾被《破．地獄》超越。《九龍城寨之圍城》充滿港式味道，打鬥戲令觀眾耳目一新，而戲中「城寨四少」成功圈粉。另外，林峯在戲中表現亮眼，成功再度爆紅。

《周處除三害》排第三。

由香港導演黃精甫執導、阮經天主演的台灣電影《周處除三害》排第三，電影去年上映時毫無討論度，今年在3月Netflix上架及在內地上映後爆紅。電影講到通緝犯陳桂林（阮經天 飾）被告知只剩半年性命，決定在生命盡頭前出面自首，卻在警局公告欄上發現自己竟只是排名第三的通緝犯。他要誓死留名，決心除掉前兩名通緝犯，造就自己成為當代英雄。電影有不少暴力場面，其中阮經天在宗教禮堂上大開殺戒，最為觀眾難忘。

《但願人長久》口碑極佳。

排第四位的是吳慷仁主演的《但願人長久》，由金獎名導關錦鵬、李駿碩監製，講述移民家庭的漂泊故事，吳慷仁飾演癮君子父親再度演技大突破，飾演一位失格的父親，光是眼神、背影就讓觀眾感覺到他的情緒變化。

《玩轉腦朋友2》爛番茄奪得90%。

PIXAR動畫鉅作《玩轉腦朋友2》排第五位，相隔九年終於上映，主角韋莉步入青春期，情緒起伏更大，續集加入四位新成員 — 阿焦、阿羨、阿尷和阿厭，與阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎大戰一番。色彩繽紛的動畫當然吸引小朋友觀看，但電影亦療癒樂焦慮不安，成為大人的心靈雞湯。

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