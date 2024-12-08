熊貓計劃｜夥海洋公園推優惠　首映禮將播出大熊貓龍鳳胎獨家片段

電影《熊貓計劃》即將於12月12日上映。電影由張欒執導，成龍、魏翔、史策、韓彥博、賈冰等演員主演，當中最人見人愛的主角當然是熊貓呼呼，深得大人小朋友的鍾愛。大熊貓熱潮展開了數個月，氣氛不但沒有停下來，還越來越熾熱，大熊貓的足跡遍佈每一個地方。《熊貓計劃》將與海洋公園合作，為市民帶來娛樂之餘，還有最強優惠，將大熊貓熱潮帶來的歡樂氣氛延續下去。

電影將於12月12日上映。(《熊熊計劃》海報)

成龍大哥向大家推薦全新電影。(影片截圖)

首次有大熊貓在香港誕下龍鳳胎，相信是其中一件最令香港鼓舞的盛事，雖然市民暫時仍然未能親身觀看大熊貓寶寶，但大熊貓寶寶出世的消息已經令一眾香港市民感到興奮及雀躍。而海洋公園將會提供大熊貓龍鳳胎「細佬」的珍貴最新片段予電影《熊貓計劃》的首映禮及戲院正式場次獨家率先播放，讓入場觀眾可以透過大銀幕先睹為快有關片段，絕對是專屬彩蛋！

成龍大哥依然好Fun。(《熊熊計劃》劇照)

《熊貓計劃》及海洋公園一同提供最強優惠以回饋一眾大熊貓的粉絲，海洋公園全年會員即可獲贈電影《熊貓計劃》$10優惠券，會員只需帶同有效會籍於任何一間《熊貓計劃》上映之戲院，於購票時展示有效會籍即可兌換此優惠。凡持有《熊貓計劃》戲票的觀眾（實體戲票及網上戲票同樣有效）購買海洋公園全日暢玩門票或全年會籍均可享有85折優惠。（以上兩項的優惠有效期為2024年12月12日至2025年1月31日）

大哥在戲中都係飾演大哥。(《熊熊計劃》劇照)

故事大綱

國際功夫巨星Jackie Chan（成龍 飾）受邀領養超人氣熊貓寶寶呼呼（呼呼 飾）。然而，呼呼獨有的「大細眼」基因卻引來了國際犯罪組織的覬覦，他們不惜以天價懸紅，誓要奪走熊貓呼呼。面對突如其來的奪寶危機，Jackie Chan與金牌經紀人大衛（魏翔 飾）及熊貓保育員蘇小竹（史策 飾）攜手組成「呼」寶聯盟，上演一場笑料不斷、驚險迭起的營救熊貓大作戰。