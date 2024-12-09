爸爸︱劉青雲忘詞靠小演員提醒　與谷祖琳演親熱戲：拍就拍到最好

香港劇情電影《爸爸》，由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳與新演員Dylan蘇文濤、熊諾頤主演。《爸爸》改編自倫常慘劇真人真事，受「荃灣享和街弒母殺妹案」所啟發，劇情講述劉青雲飾演的阮永年，遇上太太胡金燕建立一個幸福家庭，一手撫養子女阮厚明、阮厚恩，兒子厚明卻因為精神分裂，毫無預警下殺害母親及妹妹，一夜間讓永年痛失愛妻愛女，在案發後亦奮力面對兒子、尋求解脫。早前劉青雲與谷祖琳就新作接受《香港01》專訪，分享二人事隔多年再度交手，合作之下展現的成長與突破，以及與兩位小演員的合作點滴。

劉青雲與谷祖琳早前就新作《爸爸》接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

劉青雲、谷祖琳與新演員蘇文濤、熊諾頤合作，飾演一家四口。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲與谷祖琳接受專訪期間，表示《爸爸》雖然受真人真事啟發，但演繹上未有參考相關人物為藍本。劉青雲飾演的永年家庭遭逢巨變，面對角色的重量，劉青雲表示：「我一直想演繹開心的角色，原來並沒有機會，所以角色的快樂都要經過苦難，才能稍稍看見曙光！」永年於劇情中，需要清醒地面對患有精神分裂的兒子失常行為，相比劉青雲過去於《目露凶光》、《神探大戰》等作品裡飾演患病的角色，罕有地從旁觀的角度出發，劉青雲表示兩種角色最大分別為導演的處理手法：「林嶺東導演拍攝《目露凶光》時的劇力較厚實，整體節奏較明快；翁子光導演則在現場給予廣闊的空間，氣氛非常弛緩，讓現場演員都非常放鬆。」至於演繹上的難度，青雲則笑言：「對我來說其實甚麼角色都有難度！」

劉青雲表示相比過去作品，《爸爸》以較鬆馳的狀態演出。（葉志明 攝）

永年於劇情中需要清醒地面對患有精神分裂的兒子失常行為，相比劉青雲過去飾演患病的角色，罕有地從旁觀的角度出發。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲與谷祖琳事隔十多年再合作，盛讚小谷是次的表現：「我猶其喜歡谷祖琳今次的演出，因為完全看不出她有演繹的痕跡，她就是一個在背後支持丈夫的妻子。我一直深信最佳的演出，並非事後能夠分析演繹的技巧，而是直覺覺得他就是這個人，她正正呈現到這樣的效果。」谷祖琳感謝青雲的讚賞外，亦表示再合作亦未感壓力：「再次與青雲合作談不上是一份壓力，但因為角色有複雜的感情，所以起初會有怕醜等等的感覺。我去到東京電影節，有許多觀眾慕名而來看他的演出，我真的覺得是他從影以來最好的演出！」

劉青雲與谷祖琳飾演夫妻，直言小谷毫無演繹痕跡地呈現一位在背後支持丈夫的妻子。（《爸爸》電影劇照）

谷祖琳盛讚《爸爸》為劉青雲從影以來最好的演出。（葉志明 攝）

劉青雲與谷祖琳曾於《撲克王》裡合作，感情線最後以成為情侶作結，劉青雲笑言曾打算問後續發展：「其實《撲克王》之後我一直想問，之後我們如何發展下去？我一直在等待後續的發生，但人生很奇怪，想不到我們這麼多年後才完成當日未完成的事。」谷祖琳曾表示兩次合作感覺差異甚大：「今次再遇到青雲，感覺好像既熟悉、又陌生，每次見到他都好像覺得他變成透明一樣，你明白我的意思嗎？」青雲笑言：「不明白呀！」小谷則表示：「即是有一樣清徹的感覺，所有反應非常直接，完全沒有阻隔！」

谷祖琳笑言在《爸爸》拍攝現場覺得劉青雲好似透明一樣！（葉志明 攝）

劉青雲罕有拍親熱戲：要呈現呢個男人失去咗啲乜！

《爸爸》劇情不少篇幅集中著墨永年與金燕之間的愛情，由到鄉間見家長、到結婚當日清晨唱卡拉OK，均令觀眾逐漸代入、經歷兩位主角的感情。其中，電影亦寫實浪漫地呈現夫妻間激情的魚水之歡，對劉青雲與谷祖琳而言均為從影以來鮮見的演出，劉青雲表示：「拍攝期間毫不尷尬、亦不難處理，加上導演預先拍攝主角之間感情滋長的橋段，讓一切自然地發展到親密。」但青雲同時亦強調橋段的關鍵作用：「這場戲對我而言非常重要，為了呈現這個男人失去一切，首先便要展示他所擁有的一切。他的人生本來十分豐盛，擁有愛情、家庭、靈與欲一切都滿足的時候，突然事情發生時，觀眾便會明白他失去甚麼。」

劉青雲直言在《爸爸》裡與谷祖琳上演的親密橋段，在劇情上有關鍵作用。（葉志明 攝）

劉青雲直言永年的人生本來十分豐盛，擁有愛情、家庭、靈與欲一切都滿足。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲與谷祖琳在尺度上毫無保留地上演親密橋段，谷祖琳直言沒有作過多考慮：「因為這是夫妻間自然發生的行為。」劉青雲亦表示：「導演、小谷與我三人也覺得，除非不去拍，如果拍攝的話則做到最好。我覺得這是最好的解決辦法，面對所有事情的最佳辦法，將來無論有甚麼評價，最少我當刻盡力做好。」

劉青雲認為《爸爸》裡的關鍵親密戲份，要拍的話就拍到最好。（葉志明 攝）

劉青雲與谷祖琳均認為，在呈現永年失去的一切前，必須先展示他所擁有的一切。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲與谷祖琳均認為，在呈現永年失去的一切前，必須先展示他所擁有的一切。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲忘記對白靠小演員提醒

劉青雲與谷祖琳在《爸爸》裡合作蘇文濤、熊諾頤兩位新演員，對於與年輕演員合作，劉青雲表示對方未因為經驗尚淺而失誤，反而自己卻忘說對白靠小演員提醒：「我們沒有出現NG的情況，因為如果不記得對白，大家便一直坐着，等記得對白再講。我記得拍一場食麵的戲，我望着他食麵時忘記對白，直情忘記要講對白，望着兒子時他對我說『望咩呀？』但其實就寫實地呈現了父子之間的相處，可能他在提醒我要講對白。」谷祖琳更笑言連家貓三花亦融入家庭中交足戲：「拍攝現場氣氛好，連貓也懂得自動埋位！譬如我們一起坐着，牠會自動走過來，伏在我們的大腿上，觀眾可以多留意這些魔幻時刻。」

劉青雲作為影帝，在拍攝《爸爸》時竟然忘記對白，要靠小演員提醒！（葉志明 攝）

劉青雲竟然於拍攝期間忘記對白，要靠小演員提醒！（《爸爸》電影劇照）

谷祖琳臨急學客家話

在《爸爸》劇情中段，金燕帶同永年回到家鄉見父母，對白由廣東話轉成客家話，小谷透露拍攝前僅有幾日時間準備：「其實突然間提出要講客家話，僅僅早兩三日開始做準備，導演便請他的表姐來教，以前連聽也未聽過，所以也相當困難，好像在講泰語、又好像在講越南語。」至於講客家話期間有否出現笑場，小谷笑言：「他不敢笑、不敢騷擾到我！」劉青雲亦笑指：「因為我也聽不懂，不知道她有沒有講錯，所以也不敢笑！」