爸爸︱劇情原型人物近況曝光　翁子光曾訪問當事人父親獲支持拍攝

香港劇情電影《爸爸》，由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳與新演員Dylan蘇文濤、熊諾頤主演。《爸爸》改編自倫常慘劇真人真事，受「荃灣享和街弒母殺妹案」所啟發，劇情講述劉青雲飾演的阮永年，遇上太太胡金燕建立一個幸福家庭，一手撫養子女阮厚明、阮厚恩，兒子厚明卻因為精神分裂，毫無預警下殺害母親及妹妹，一夜間讓永年痛失愛妻愛女，在案發後亦奮力面對兒子、尋求解脫。

《爸爸》改編自倫常慘劇真人真事，受「荃灣享和街弒母殺妹案」所啟發。（《爸爸》電影劇照）

執導《爸爸》的翁子光導演，曾於首映禮訪問中透露，就電影拍攝進行資料搜集時認識當事人的爸爸簡福駒。翁導認識「爸爸」後，向對方了解不少個人經歷，以及聆聽對方分享對家人的思念、對兒子複雜的感覺情緒。就電影《爸爸》的拍攝，翁導透露簡福駒予以不少支持，清楚拍攝的方向，最後讓翁導成功完成作品。

翁子光導演曾於《爸爸》首映禮訪問中透露，就電影拍攝進行資料搜集時認識當事人的爸爸簡福駒。（資料圖片）

不少觀眾在《爸爸》上映後，對劇情原型人物「爸爸」簡福駒及兒子簡X良的近況表示關心。據相當報道指，當事人簡X良當年被判無限期醫院令，經過多年治療後情況明顯得到好轉，亦有報道指簡X良病況穩定下，已獲准由小欖精神病治療中心轉由青山醫院接手監管。

不少觀眾在《爸爸》上映後，對劇情原型人物近況表示關心。（《爸爸》電影劇照）

有報道指當事人近年病況穩定下，已獲准由小欖精神病治療中心轉由青山醫院接手監管。（《爸爸》電影劇照）

至於「爸爸」簡福駒，在慘劇發生後，仍在與妻子開設的「飯飯好茶餐廳」工作多年，直至2012年「飯飯好」轉手。如今歷經多次轉手經營，「飯飯好」目前鋪位轉為一間法式餐廳，簡福駒據指亦已搬離荃灣多年。