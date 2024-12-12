查小欣爆梁朝偉當年突發求婚　舉機影相即被梅姐問︰你唔係登嘛？

娛樂傳媒名人查小欣（小欣姐），近日與多年合作好友翟浩然（抄抄）開全新YouTube頻道《娛樂查字典》，同大家分享大小娛聞，巨星背後的故事。而日前上載的第一集，就由查小欣親爆梁朝偉當年向劉嘉玲求婚經過，原來當日原定是嘉玲為偉仔舉行一個驚喜派對，賀男友憑《重慶森林》首奪金馬影帝，但最後偉仔竟情聖上身，反過嚟送番一個大驚喜嘉玲，而在場的小欣姐就見證全程經過。



傳媒名人查小欣（小欣姐），與多年合作好友翟浩然（抄抄）開全新YouTube頻道《娛樂查字典》。（影片截圖）

梁朝偉在《重慶森林》的演出，當時他在戲中飾演警察633，而他憑這角色囊括金馬獎及金像獎影帝寶座。（《重慶森林》劇照）

梁朝偉首奪金馬影帝

1994年，梁朝偉憑《重慶森林》首奪金馬影帝，身為女友的劉嘉玲好想製造一個驚喜派對，於是相約幾位圈中好友包括梅艷芳、張學友、查小欣等一齊度橋，幾位先在中環文華酒店訂了一間地方，然後騙偉仔說要到文華出席一個朋友的畫展。查小欣︰「我哋成班人各自都有嘢負責，有人放花炮，有人獻花，而我因為做傳媒，當然負責影相。」

二人拍拖多年，亦很快便公開戀情，相中為同遊荷蘭。〈追夢人梁朝偉影迷會微博照片〉

相中為1989年，二人拍拖不久，同遊東京迪士尼。〈追夢人梁朝偉影迷會微博照片〉

劉嘉玲到場開門一刻，大家便一齊放花炮，開燈、齊齊尖叫非常熱鬧，當刻成功呃到男友嘉玲非常開心，但偉仔發揮其天然呆，如在迷霧之中。派對期間，嘉玲更突然同偉仔講要落去接人，原來是男友的前度曾華倩，足見嘉玲相當大方。派對玩到晚上10點，梁朝偉突然失蹤，當時朝偉媽都在場，小欣姐上前問知唔知朝偉去咗邊？朝偉媽一臉輕鬆地說︰「你知我個仔幾Cool，可能返咗去瞓都未定。」

早前梁朝偉獲科大頒榮譽博士，梁媽媽都有出席。（劉嘉玲IG圖片）

無論大小場合，有梁朝偉就有劉嘉玲。（視覺中國）

梁朝偉劉嘉玲昔日合照。（視覺中國）

泰國蘭花戒指求婚

直到11點左右，梁朝偉再次出現，不過今次不再是兩手空空，而是手執一束鮮花有備而來。查小欣︰「入到房間，佢立即拖住嘉玲行到全場中心，並拎出一隻戒指，隻戒子唔係咩幾多十卡的鑽石，而係用蘭花織成。」其實偉仔手上的鮮花亦是泰國人拜神用的蘭花，相信是礙於已至夜深，花店都關門，偉仔只能買到這束花。不過嘉玲一點都不介意，還意會到偉仔想做咩。

小欣姐回想當時，左邊一個張學友，右邊一個梅艷芳，兩個就話︰「你唔係登吖嘛！」（影片截圖）

查小欣︰「嘉玲都開始已經喜極而泣，然後偉仔突然跪低求婚，嘉玲亦立即應承，呢刻做傳媒嘅我本能反應，拎部相機出嚟影低呢一個世紀求婚，然後左邊一個張學友，右邊一個梅艷芳，兩個就話︰『你唔係登吖嘛！』」小欣姐當時立刻保證不會刊登。

梅艷芳最喜歡熱鬧，當年曾在Canton Disco舉行生日派對。（資料圖片）

張學友跟梁朝偉、劉嘉玲一直友好。（劉嘉玲@微博）

事後小欣姐將沖曬好的相片，給大家重溫當時的溫馨場面，而劉嘉玲對其中兩張特別有興趣，問可唔可以拎走。殊不知小欣姐竟一口拒絕︰「我話唔得呀，你耳仔軟，人又好，記性又差，一陣唔知會畀咗邊個登出嚟，梅艷芳同張學友鬧死我。」結果整輯相，就連當事人都拿不到一張珍藏。「輯相一直珍而貴之，但到而家反而唔知收咗喺邊。」查小欣說。