木法沙︱獅子王30週年推真人版前傳　CG特技超逼真逐條獅毛數得清

迪士尼殿堂級經典《獅子王》30週年，由1994年的動畫版到2019年的真人版（Live Action），同樣大受歡迎深入民心。期待多時，全新一集《獅子王：木法沙》聚焦辛巴父親木法沙的成王之道 — 由孤兒流落異鄉，遇上獅王後裔塔卡成為好兄弟一同成長，展開緊張刺激的歷險，經歷與塔卡的考驗，最後登上榮耀石，立足生命循環。

《獅子王》30週年推出真人版Live Action電影《獅子王：木法沙》，將於12月19日在香港正式上映。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

迪士尼殿堂級經典30週年重頭戲 不容錯過的電影盛會

迪士尼殿堂級經典《獅子王》自1994動畫版面世，到2019年的Live Action版，一直大受歡迎深入民心，影響多個世代的觀眾。今年為慶祝30週年隆重其事推出重頭戲，《獅子王》霸氣回歸，絕對是忠實觀眾不容錯過的電影盛會！

《獅子王》系列繼2019年推出首部Live Action真人版後，再推出前傳真人版。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

《獅子王》系列往績輝煌 新作睇高一線超期待

1994年動畫版《獅子王》，全球叫好叫座，既是年度No.1最賣座電影，同時榮獲奧斯卡最佳音樂及最佳歌曲兩項大獎，兼贏得金球獎最佳電影（喜劇或音樂劇）殊榮，2016年更獲選為美國國寶級電影。2019年Live Action版同樣深受觀眾喜愛，成為史上最高票房動畫電影第2位。並榮獲奧斯卡最佳視覺特效大獎提名，以及金球獎最佳動畫提名。《獅子王》系列的輝煌紀錄，自然令人對最新一集的《獅子王：木法沙》睇高一線，份外期待！

上集《獅子王》Live Action版本全球大受歡迎，成為史上最高票房動畫電影第2位。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

金像級導演打造超越上集震撼大場面 頂尖影像特技比現實更逼真

今集請來《月亮喜歡藍》（Moonlight)）奧斯卡金像得主巴利鎮堅斯（Barry Jenkins）擔任導演，再次完美結合Live Action攝製方式與CG超逼真影像特技，打造超越上集的壯闊浩瀚非洲大草原、沙漠和雪地，以及萬獸空群而出的震撼大場面，一個比真實更真實的世界，一定要在大銀幕上好好欣賞！

《獅子王：木法沙》Live Action的CG特技逼真程度，連獅毛都逐條數得清！（《獅子王：木法沙》電影劇照）

《獅子王：木法沙》Live Action的CG特技逼真程度，連獅毛都逐條數得清！（《獅子王：木法沙》電影劇照）

《獅子王：木法沙》由金像得獎佳作《月亮喜歡藍》導演Barry Jenkins執導。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

《獅子王：木法沙》由金像得獎佳作《月亮喜歡藍》導演Barry Jenkins執導。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

木法沙成王榮耀之旅前傳 全新歷險刺激動人

今集故事以前傳形式聚焦辛巴父親木法沙的成王之道，由孤兒到成為榮耀國國王的刺激動人歷險。當中更為大家首度解開木法沙與刀疤（塔卡）的恩怨情仇之謎，以及木法沙與辛巴母親沙拉碧的邂逅。全新情節引人入勝，當然要第一時間入戲院以免被劇透！

《獅子王：木法沙》劇情講述木法沙由孤兒到成為獅子王的成長道路。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

新舊角色大堆頭登場 可愛幼獅萌爆搶鏡

今集角色眾多，既有大家喜愛又熟悉的木法沙、刀疤（塔卡）、辛巴、娜娜、彭彭、丁滿、拉飛奇等，又有新角色辛巴女兒琪雅拉登場作為故事引子，大家更可一睹木法沙和塔卡的萌爆幼獅 Look！

木法沙（右）與刀疤（左）細個都相當得意！（《獅子王：木法沙》電影劇照）

今集亦不少得經典角色丁滿、彭彭回歸！（《獅子王：木法沙》電影劇照）

狒狒拉菲奇亦在今集回歸！（《獅子王：木法沙》電影劇照）

金像提名音樂人創作全新歌曲 打動人心先聽為快

延續《獅子王》注重音樂的傳統，今集請來《魔海奇緣》(Moana)、《奇幻魔法屋》(Encanto) 金像提名音樂人林曼紐米蘭達 (Lin-Manuel Miranda) 創作多首全新歌曲，有望為《獅子王》系列再添打動人心的金曲，當然要入戲院先聽為快！

獅子王繼承歌舞連場的傳統，今集亦有不少新歌。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

樂壇超級天后再度助陣 Beyoncé帶同愛女全力「聲」援

樂壇超級天后Beyoncé今集亦會繼續參與，再度聲演辛巴的愛侶娜娜，更加母女檔上陣，由其愛女Blue Ivy Carter聲演辛巴與娜娜的女兒琪雅拉，令電影倍加吸引！

更多《獅子王：木法沙》精彩劇照：

《獅子王：木法沙》精彩劇照

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