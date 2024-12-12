破地獄︱周六全國上映場數稱霸　甄子丹新作激增優先場硬撼黃子華

甄子丹自導自演作品《誤判》，由甄子丹、張智霖、許冠文、吳鎮宇及MC張天賦主演，劇情改編自香港真實案件，甄子丹飾演的檢察官在探索真相的過程中，將揭露更深層的黑暗，電影暫定於12月21日在香港上映。《誤判》在香港上映後，原定於27日在內地上映，然而由於《破．地獄》近日呼聲高漲，有指《誤判》將改變上映策略，提前在全國開放優先場，與《破．地獄》正面交鋒，讓兩部同樣由許冠文主演作品一較高下！

甄子丹自導自演新作《誤判》將於12月21日在香港正式上映。(《誤判》電影劇照）

《誤判》由甄子丹、張智霖、許冠文、吳鎮宇及MC張天賦主演。(《誤判》電影劇照）

《誤判》由甄子丹、張智霖、許冠文、吳鎮宇及MC張天賦主演。(《誤判》電影劇照）

《誤判》由甄子丹、張智霖、許冠文、吳鎮宇及MC張天賦主演。(《誤判》電影劇照）

近日《破．地獄》成為香港票房神話，並將於14日在內地正式上映，由於呼聲與期待程度相當高，全國開設超過10萬場優先場，並已收報2500萬元人民幣票房，上映日亦開設超過6萬場。《誤判》在香港上映前，將於內地率先開放優先場，雖然距離上映尚有15日，但亦已於優先場收報1100萬元人民幣票房，更有消息指將大幅增設全國優先場數目！

《破．地獄》於全國開設超過10萬場優先場，並已收報2500萬元人民幣票房！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》將於周六在內地上映，以壓倒性64000場稱霸全國！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》與《誤判》兩部2024年壓軸香港電影，難得在內地呼聲甚高，預計亦將會輕鬆打破億元人民幣票房。《誤判》於12月8日起開設優先場，每日約開設9000至1萬場放映，數目多於《破．地獄》數千場，但票房表現反而未如場數上落後的《破．地獄》。本周六《破．地獄》將於內地正式上映，以壓倒性64000場稱霸全國，而《誤判》則激增優先場數目至17000場，硬撼《破．地獄》，似乎本周六將為兩部作品人氣勝負之爭的正式交鋒。