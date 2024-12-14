破地獄｜黃子華角色原型潘英廉　由婚禮轉做殯儀︰捱得窮先好入行

電影《破‧地獄》不單已登上香港華語片史上票房冠軍，其熾熱的討論度更成為現象級電影，不少觀眾對戲中角色的工種甚有興趣。就如戲中主角黃子華飾演的道生，由婚禮策劃師轉職到禮儀師，看似是戲劇設計，但原來是有角色原型，而這位正正是電影的殯儀顧問潘英廉（William）。他不單止做過仵工，更學過先人化妝，而戲中韋羅莎要求做的防腐個案，原來都是其親身經歷，過程更參與其中。

在電影《破‧地獄》中，主角黃子華飾演的道生，由婚禮策劃師轉職到禮儀師，原來並非單純創作，是真有其人。（《破‧地獄》劇照）

電影的殯儀顧問潘英廉（William），28歲入行，從事該行業達十年。（黃浩宏 攝）

喪禮比婚禮簡單得多

潘英廉（William）是電影《破‧地獄》的殯儀顧問，28歲便跟隨家人入行，至今大約在行內十年，而他入行前正正就是做婚禮策劃師。「我跟導演本是認識的，但關於這件事，我記不起有沒有跟導演提起過。我是在龍年前後那旺季開店，過了龍年之後生意真的比較差，就沒有再做了，但我冇如戲中黃子華欠下一身債。」

問William可有工作上的照片，他笑說自己甚少影相，連去旅行都冇影。這張合照也是完成顧問工作後，有日在街上重遇黃子華，也是子華提議才拍下這張合照。（受訪者提供）

由籌辦婚禮到喪禮，作為過來人的William就覺得兩者並冇重叠到的地方，要比較，更覺得喪禮比較簡單一點。「殯儀的安排比較籠統，像破地獄都一式一樣，但婚禮就每個客人的要求都不同，起碼大家參加婚宴次數會多過葬禮，意見就會少一點，而且他們不敢講甚麼可以做，甚麼不可以做，但去到婚宴就覺得甚麼都可以做。」

William跟黃子華在戲中的經歷亦一樣，起初都是打份工心態，隨後才找到工作的意義。（《破‧地獄》劇照）

「呢行無論做咩職位，都係叫棺材佬」

因為受日本和台灣影響，這一行現存一個較專業的稱呼「禮儀師」，但William就從不忌諱，會叫自己做「棺材佬」。「幾十年都是這樣叫，無論在這行做甚麼職位，你都是一個棺材佬，因為這一行好老實，比較多低下的人去做，所以就好像叫人做掃街姐姐，又不會覺得你在貶低我，只是一個稱呼而已。我自己跟初相識朋友，都是說做銷售的，賣東西。如果你識朋友第一句就話賣棺材，好像好奇怪。」

戲中的明叔（秦沛 飾）的工作，就是所謂土工或仵工之一。（《破‧地獄》劇照）

禮儀師的工作，就似一個活動搞手，按客戶要求作所有安排，但在《破‧地獄》中的黃子華，就兼任了替先人抹身、著衫及化妝等工作，到底一個禮儀師是否需要接觸屍體？「以黃子華那個工種為例，其實就不需要接觸的，只是我入行時都有做過土工，坊間叫仵工，要幫先人抹身、穿衣、化妝、入殮等工作。其實最初入行第一刻是做堂官的，不過就太悶啦，悶到我自己不知道自己在做甚麼，親戚就叫我學下做土工，勞動下沒那麼悶。普通人突然要接觸遺體當然會怕啊，頭一兩次就只好頂硬上，習慣了就沒事。」

其實William最初入行是做堂官的，不過就因為太悶啦，悶到自己不知道在做甚麼而轉做土工，到後來成為禮儀師。（黃浩宏 攝）

做殯儀高收入只係傳聞？

至於有傳這一行是高收入一行，Willam便露出苦笑︰「你捱得到窮就可以了，無任歡迎。」事關這一行不是月薪制，要靠自己搵到幾多生意。「你做一單我才出一單錢給你，沒事做你就要在家裡對我沒影響，整個月沒收入也有的，只可以話我現在還在捱。」對於坊問的誤解，William好明白。「從客人角度，好像放低幾萬元，就全是我賺的，他不知道我要出糧、殯儀館要找數、棺木都要找數，只知我有入不知我都有出。所以其實這一行不是坊間說得那麼賺錢。」

William讚黃子華學習時相當認真，所有過程示範一次後，就自己不斷找副導演去練習。（影片截圖）

加上近年經濟差，都直接受影響。「舉行的規模縮小了，而且近半年多了討價還價。有人會去醫院企下，碰碰運氣，見有人從裡面拿文件出來就會問下需不需要幫手？我自己就沒有做這些事情。其實行內都有不少人有兼職，最多是開的士。因為我們的工作多數早上完成，晚上一定冇事情做，於是就會去開的士。」

其實間中我都會收到一些查詢，問請不請人，現在最好機會就是參加一些殯儀課程，他們會有入行途徑介紹給你去試試，看看你是否適合做這一行，還有一些大公司也會在勞工處那裡刊登招聘，其實現在就比較容易接觸到入行的。」