焚城｜票房破4000萬公開刪剪片段　劉德華王丹妮輻射妝容震撼曝光

電影《焚城》，由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）主演，自上映以來好評如潮，電影票房突破4000萬大關，更榮登Google香港2024年度熱搜電影類別第五位，可見作品深受影迷喜愛，不少觀眾更是「一睇再睇」！

電影《焚城》自上映以來好評如潮，電影票房突破4000萬大關。（電影《焚城》劇照）

為延續熱潮，電影公司特別推出兩款聖誕版海報，再次喚起影迷對聯和墟小隊的熱血回憶，同時釋出配搭Jeffrey獻唱的宣傳曲《一世隊友》的全新劇場版預告，集結戲中消防小隊救災的感人場面，令觀眾重溫片中每個揪心時刻！

電影更登上Google香港2024年度熱搜電影類別第五位。（電影《焚城》劇照）

為答謝影迷支持，《焚城》將於12月22日舉行聖誕維港遊船河，期間除了能夠與《焚城》團隊見面，兼一覽維港沿岸景色及享用大餐，更有機會與演員們交換禮物！活動詳情即將於《焚城》的Facebook和Instagram電影專頁公佈，喜愛《焚城》影迷切勿錯過機會，與一眾演員近距離接觸，討論電影背後更多暖心故事！此外，電影公司宣布即日起推出長者戲票優惠，憑樂悠咭於百老匯院線購票《焚城》，即可享長者正價票減$20！

《焚城》即將踏入聖誕映期，導演提前送上佳節驚喜，將三段從未曝光的刪剪片段首度公開，令影迷得以深入了解角色命運及戲中未展現的故事。

劉德華震撼輻射造型曝光

第一段刪剪片段聚焦於幾位角色在災難後的悲慘結局。戲中四位生還者，環保專家范偉立（劉德華 飾）、聯和墟小隊的Madam Chan（王丹妮 飾）、寶明（梁仲恆 飾）及Finger（林家熙 飾）因長期曝露於災場的極高輻射環境，最終均無法倖免於悲劇命運。范偉立在事發八年後因多個器官衰竭病逝，片段中華仔的造型極為震撼，雙眼呆滯無神，頭髮幾乎全禿，皮膚更滿佈潰爛傷口；Louise同樣以接近光頭的造型亮相，畫面極具衝擊力。至於寶明太太蘇怡（廖子妤 飾）肚內的小生命亦難逃夭折命運。導演潘耀明透露，原本此段設於片尾，但為免觀眾離場時過於沉重，最終決定刪去。

聯和墟小隊爭執內幕展現團結友情

第二段片段重回聯和墟消防局，講述隊員們的日常點滴及緊密關係。戲中情同手足的Finger與阿水（何啟華 飾）竟因工作分歧發生爭吵，隊長黎杰峰（白宇 飾）和Madam Chan為此訓話，性格熱血魯莾的細柱（魏浚笙 飾）一句插嘴令情況更糟，結果連累全隊一齊受罰加操，然而作為隊中前輩的煙鏟（謝君豪 飾）就大喊一句「Family！」，展現聯和墟小隊猶如大家庭的深厚感情，難怪眾人於災場拯救隊友時毫不猶豫，生死與共。

第二段片段重回聯和墟消防局，講述隊員們的日常點滴及緊密關係。（《焚城》劇照）

戲中一眾演員非常落力。（《焚城》劇照）

消防員全副武裝加操

最後一段片段展示一眾年輕消防隊員全副裝備進行艱苦訓練，氧氣樽上肩，執行掌上壓，每位姿勢標準、動作有力，與真實消防員無異，充分展現角色的敬業態度及團隊精神。