劉青雲一個身體特徵經常被鼓勵參加藝訓班　信件寄失幾乎錯過簽約

香港劇情片《爸爸》由劉青雲、谷祖琳主演，近日正式於香港上映，作品好評如潮，被觀眾認為是三屆影帝劉青雲從影以來最佳演出。劉青雲近日接受鄭裕玲於《The Do Show》專訪》，回顧童年成長歷程及入行經歷，其中更透露自己年輕時曾患上肺結核，影響重大的人生規劃，但卻因此遇上入行成為演員的機會，終成今天大銀幕上的影帝劉青雲！

劉青雲近日推出主演新作《爸爸》，並亮相《The Do Show》接受鄭裕玲專訪。（《The Do Show》影片截圖）

劉青雲接受鄭裕玲訪問期間，回塑當年入行的經歷。（《The Do Show》影片截圖）

鄭裕玲與劉青雲回塑成長經歷時，提到青雲原本有機會到加拿大升學，卻因為身體狀況無法離港，最終錯失機會，劉青雲表示：「因為我有肺病，我去身體檢查的時候發現有結核病，無法離開香港，最終花六個月治療。」劉青雲表示自己沒有家族遺傳，後來才知道當年肺結核是香港普遍的流行病，但笑言自己沒有戲劇性地吐血：「主角有肺病就會吐血嘛！我反而完全沒有病徵，到驗身時才知道，也沒有影響肺功能，放學踢球踢到累才回家，沒有氣喘、沒有咳，更不要說吐血！」

劉青雲透露15歲時曾患上肺結核。（《The Do Show》影片截圖）

劉青雲表示因為患上肺結核，需要留港治療，於是錯失到加拿大讀書的機會。（《The Do Show》影片截圖）

劉青雲因為肺結核錯失到加拿大升學的機會，於中學畢業後便投身社會，青雲透露：「大家以為我做郵差，其實我做信差時到中環郵局取信，遇到相熟的郵差對我說『你點解唔去考訓練班？周潤發以前都係做郵差！』後來我真的問周潤發，他確實曾在中環郵局兼職工作！」

劉青雲澄清自己入行前曾於中環做信差，並非坊間所指做郵差。（《The Do Show》影片截圖）

劉青雲擔任信差時，相熟郵差鼓勵他投考訓練班，表示周潤發以前也曾經是郵差。（《The Do Show》影片截圖）

劉青雲表示後來的確有向周潤發確認關於曾做郵差的傳言。（視覺中國）

劉青雲自言一直沒有想過當演員，起初亦只是父親在電視廣告中看到機會，鼓勵青雲參加，更一度鬧出笑話：「我後來問過爸爸，究竟你是鼓勵我還是弟弟去嘗試訓練班？當然他真的是對我說。」而劉青雲亦笑言，當年不少人也鼓勵他參加TVB訓練班：「我在中環上班，公司的人對我說『你咁高大做咩唔去考訓練班？』曾經有幾個人都這樣說！我發現當你要進入一件事，有時不是由你決定，事情會推着你前進。」

曾經有不少人因為看到劉青雲長得高大，所以鼓勵他投考藝員訓練班。（《The Do Show》影片截圖）

曾經有不少人因為看到劉青雲長得高大，所以鼓勵他投考藝員訓練班。（《The Do Show》影片截圖）

劉青雲坦言自己投考訓練班時年僅17歲，更一度幾乎錯失簽約的機會：「面試後過了兩個星期、差不多三個星期，我真心覺得沒有理由考不上，所以有時『唔忿氣』不一定是件壞事，打電話過去是璇姐（蘇杏璇）聽電話，璇姐說已經寄出信件，還以為我不想修讀，今天是簽約的最後一日！」於是當時未滿18歲的劉青雲，便在父親的陪同下與訓練班簽約。

劉青雲因為「唔忿氣」，認為自己沒有理由考不上訓練班，於是致電查詢。（《The Do Show》影片截圖）