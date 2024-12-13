影后︱魏浚笙台灣同台楊謹華　一項特徵最似「流氓」襯絕女神周凡

Netflix自家製台灣劇集《影后》，由楊謹華、謝盈萱、曾莞婷及詹懷雲等主演，在串流平台啟播後，火速成為華語地區熱播劇集！日前《影后》女主角楊謹華於台北出席時裝品牌活動，與四位年青歌影視男神同台，分別為台灣歌手周興哲、泰星Nine、新加坡演員孫政及香港演員Jeffrey魏浚笙。

魏浚笙到台灣出席品牌活動，與楊謹華同台，同場亦有台灣歌手周興哲、泰星Nine及新加坡演員孫政。（魏浚笙IG圖片）

Jeffrey魏浚笙到台灣出席時裝品牌活動。（魏浚笙IG圖片）

魏浚笙於社交媒體分享活動花絮及相片期間，以楊謹華在《影后》裡的CP周凡及流氓合稱活動上的一女四男，寫上「周凡與她的流氓們」，看來因為劇集而成為楊謹華的粉絲！魏浚笙難得與楊謹華同台，亦把握機會合照，Jeffrey在合照裡含蓄地雙唇緊合、左手更緊張地捉緊衣襟，看來被47歲仍保養得宜的楊謹華所撼動！

Jeffrey魏浚笙分享活動相片時，寫上「周凡與她流氓們」，合照楊謹華時更出現緊張小手，看來已被楊謹華圈粉！（魏浚笙IG圖片）

楊謹華於《影后》與小鮮肉「流氓」詹懷雲合演一對。（《影后》劇集劇照）

楊謹華於《影后》與小鮮肉「流氓」詹懷雲合演一對。（《影后》劇集劇照）

楊謹華於《影后》與小鮮肉「流氓」詹懷雲合演一對。（《影后》劇集劇照）

魏浚笙在活動上以品牌服裝示人，而Jeffrey在四位同台的男神中，亦是最似「流氓」的一位，皆因詹懷雲在《影后》裡飾演的流氓，是在酒店裡工作的員工，而魏浚笙的一身打扮，亦十足十酒店員工的制服，加上乖乖仔小鮮肉的外貌，令他更似性格戇直可愛的流氓，襯絕女神周凡！

魏浚笙相比同場的幾位男神，最似《影后》裡的角色流氓，皆因流氓在劇情中是一位酒店員工，其中一套制服與魏浚笙的造型幾乎一模一樣！（魏浚笙IG圖片）

魏浚笙相比同場的幾位男神，最似《影后》裡的角色流氓，皆因流氓在劇情中是一位酒店員工，其中一套制服與魏浚笙的造型幾乎一模一樣！（魏浚笙IG圖片）

魏浚笙相比同場的幾位男神，最似《影后》裡的角色流氓，皆因流氓在劇情中是一位酒店員工，其中一套制服與魏浚笙的造型幾乎一模一樣！（魏浚笙IG圖片）

流氓在《影后》劇情中是一位酒店員工。（《影后》劇集劇照）