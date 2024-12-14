劉青雲年少反叛期講錯話常被父親敲頭殼　喪禮目睹荒誕事難忍發笑

香港劇情片《爸爸》由劉青雲、谷祖琳主演，近日正式於香港上映，作品好評如潮，被觀眾認為是三屆影帝劉青雲從影以來最佳演出。劉青雲近日接受鄭裕玲《The Do Show》專訪，回顧童年成長歷程及入行經歷，Do姐提到不少關於青雲的成長與性情的傳聞，令青雲笑言要借機會好好澄清一下，分享入行前自己的青春歲月。

劉青雲接受鄭裕玲訪問期間，回塑當年入行前的青春歲月。（《The Do Show》影片截圖）

鄭裕玲於節目中提到劉青雲年少時的反叛期，劉青雲直言曾經逃學但不算經常：「我有一點反叛，試過逃學但不是因為討厭同學，首先我要說明我不是個好學生。」劉青雲亦表示自己沒有故意讓人知道自己逃學，笑言沒有刻意坐在公園讓路經的同學發現。

劉青雲趁接受Do姐訪問的機會，為年少反叛期的傳聞作澄清。（《The Do Show》節目截圖）

劉青雲坦誠年少時的確試過逃學。（《The Do Show》節目截圖）

劉青雲亦表示自己不是個好學生。（《The Do Show》節目截圖）

至於Do姐提到青雲少時會在喪禮上故意笑，劉青雲則澄清指：「這件事的確是年少無知，加上反叛期，確實不懂得尊重場合。但事實上很好笑，有時會觀察到喃嘸先生一邊打齋、一邊吃花生！」青雲表示在喪禮的嚴肅氣氛中，會發生一些自然的事，自己在壓抑的情緒下，則不時察覺到當中的荒誕，難以忍耐不發笑。

劉青雲表示自己並非刻意在喪禮上笑，只是因為目睹一些荒誕的事，難忍之下發笑。（《The Do Show》節目截圖）

劉青雲表示自己並非刻意在喪禮上笑，只是因為目睹一些荒誕的事，難忍之下發笑。（《The Do Show》節目截圖）

Do姐於訪問中亦提到劉父為左撇子，但跟隨傳統家庭教育練習以右用寫字及拿筷子，亦會在青雲說錯話時敲他頭殼。劉青雲表示：「沒錯，我說錯話的時候他會敲我的頭。」至於Do姐提到青雲刻意遷就慣用左手的父親而坐在飯桌左邊，青雲則笑言：「也不是刻意遷就他，我記不起為何會坐他左邊，但的確有敲我頭殼！」

劉青雲笑言年少時確實有被父親敲頭殼。（《The Do Show》節目截圖）

劉青雲表示自己說錯話時會被父親敲頭殼。（《The Do Show》節目截圖）