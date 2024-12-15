誤判︱甄子丹欽點MC張天賦合作　睇中一個身體特徵有潛質拍動作片

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（14日）播出第四季第七集，邀請香港電影《誤判》編劇黃子桓攜同MC張天賦及Locker林家熙兩位主演擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。執導及主演《誤判》的甄子丹未有出席節目，但訪談內容仍然離不開紅遍全球的「宇宙最強」，其中張天賦曾提到是次受甄子丹「欽點」參演，更被爆首次與甄子丹見面時，竟然劈頭就動作戲耍手擰頭！

有份參演《誤判》的MC張天賦，出席《爆谷一周》接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

香港動作電影《誤判》由甄子丹執導及主演。（《誤判》電影劇照）

MC張天賦自《夜校》開始由舞台跨入大銀幕，《誤判》更是他生涯首部動作電影，谷德昭問及張天賦參演的契機時，MC亦表示自己受到甄子丹「欽點」，直接到訪甄子丹的辦公室會面：「他對我說想跟我拍攝一部電影，有一些打鬥成分，叫我看檔期是否可以、或有沒有興趣。我其實不能作主，幸好經理人也一起到場，為我作出安排。」MC直言被甄子丹看中感到開心與驚喜之餘，同時亦感到壓力，自己因為熟悉甄子丹的前作，所以怕未能應付自如。

MC張天賦受甄子丹欽點參演《誤判》。（《爆谷一周》節目截圖）

MC張天賦受邀參演《誤判》表示自己不能作主答應甄子丹。（《爆谷一周》節目截圖）

MC張天賦表示要與甄子丹合作演動作片，具有一定壓力。（《爆谷一周》節目截圖）

提到甄子丹「欽點」張天賦，監製兼編劇黃子桓踢爆MC在該次見面時，竟劈頭就對動作戲耍手擰頭：「他上來第一句就對甄子丹說『我唔郁得㗎喎！』令甄子丹反而要游說他參演這部動作片。」黃子桓當場踢爆MC，令他相當尷尬、連忙笑言：「我說不能打鬥的意思是，我擔心我的動作水平達不到他的要求！只是先給自己下台階而已，我不敢一來說就『我OK呀，嚟呀！』」

MC張天賦與甄子丹會面時，竟劈頭表示自己「我唔郁得㗎喎！」沒有信心演動作片。（《爆谷一周》節目截圖）

作為動作片初哥的MC張天賦，笑言自己一直沒有學功夫，但被甄子丹看中一個身體特徵，於是認為自己有潛質演動作電影：「我當時好像穿短褲去見甄先生，他看見我便說『腳粗！冇問題呀！』」認為腿部發達能令他應付不同的武打特技動作，於是有信心讓他參演。

MC張天賦自爆被甄子丹睇中「腳粗」，演動作戲沒有問題。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭與張天賦談到拍動作片前，男生成長期間多少也有打架的經驗，MC笑言自己有曾經打架，但從不是好勇鬥狠的人：「我覺得可以食腦嘅就一定唔會郁手！而且以我的身形，通常都冇乜優勢！我覺得矮細係敏捷啲，所以通常已經逃走咗！」似乎成為了他的生存之道，但亦自爆兒時在外國讀書，因為與同學爭電腦玩、爭排隊排頭位而打架。

MC張天賦笑言自己一直覺得「可以食腦就唔駛郁手」。（《爆谷一周》節目截圖）