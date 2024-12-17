獅子王︰木法沙｜樂壇天后Beyoncé母女上陣　聽囡囡對白感動落淚

迪士尼殿堂級經典《獅子王》自1994動畫版面世，到2019年的Live Action版，一直大受歡迎深入民心，影響多個世代的觀眾。今年是《獅子王》的30週年，為隆重其事推出重頭戲《獅子王:木法沙》。電影以前傳形式聚焦辛巴父親木法沙的成王之道，由孤兒到成為榮耀國國王的刺激動人歷險。

事隔5年，畫面仔細度又再提升到天花板級數。（《獅子王:木法沙》劇照）

每一幕都好想摸落去。（《獅子王:木法沙》劇照）

樂壇超級天后Beyoncé亦會霸氣回歸，再度聲演辛巴的愛侶娜娜，今次更加母女檔上陣，由其愛女Blue Ivy Carter聲演辛巴與娜娜的女兒琪雅拉，在為電影配音時Beyoncé聽到女兒讀對白，感動得落淚。

樂壇天后Beyoncé亦會霸氣回歸，再度聲演辛巴的愛侶娜娜。（影片截圖）

而其他聲演陣容亦為大家喜愛又熟悉的角色列陣登場，分別由亞倫皮埃爾(Aaron Pierre)聲演木法沙、奇雲哈里遜(Kelvin Harrison Jr.)聲演塔卡、當勞葛洛佛(Donald Glover)聲演辛巴、比利艾希納(Billy Eichner)聲演丁滿、薛夫洛根(Seth Rogen)聲演彭彭、普萊斯頓尼曼Preston Nyman)聲演沙祖、布拉琳蘭金斯(Braelyn Rankins)聲演年輕版木法沙、菲奧索莫魯(Theo Somolu)聲演年輕版塔卡、蒂芬妮布恩(Tiffant Boone)聲演沙拉碧、約翰卡尼爾(John Kani)聲演拉飛奇、新角色辛巴女兒琪雅拉Blue Ivy Carter聲演以及白獅子基洛斯由麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)聲演，令電影倍加吸引。

Beyoncé帶來愛女Blue Ivy Carter，聲演辛巴與娜娜的女兒琪雅拉，當Beyoncé聽到女兒讀對白，感動得落淚。（影片截圖）

《獅子王:木法沙》由奧斯卡金像得主巴利鎮堅斯 (Barry Jenkins) 擔任導演，再次完美結合Live Action攝製方式與CG超逼真影像特技，打造超越上集的壯闊浩瀚非洲大草原、沙漠和雪地，以及萬獸空群而出的震撼大場面，一個比真實更真實的世界。而延續《獅子王》注重音樂的傳統，今次請來《魔海奇緣》(Moana)、《奇幻魔法屋》(Encanto) 金像提名音樂人林曼紐米蘭達 (Lin-Manuel Miranda) 創作多首全新歌曲，為《獅子王》系列再添打動人心的金曲。