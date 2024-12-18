女兒的女兒︱監製張艾嘉侯孝賢父母分工　劉奕兒爆喊竟流藍色鼻涕

台灣文藝電影《女兒的女兒》，由侯孝賢、張艾嘉監製，黃熙執導，張艾嘉攜同林嘉欣及劉奕兒主演，劇情講述台灣一位剛退休的母親金艾霞（張艾嘉 飾），在一場車禍中痛失愛女范祖兒（劉奕兒 飾），並與另一位女兒Emma（林嘉欣 飾）一同處理祖兒身故後留下的冷凍胚胎。早前，張艾嘉、劉奕兒及黃熙導演就《女兒的女兒》接受《香港01》專訪，分享電影的創作靈感原點，張艾嘉與侯孝賢各自的監製風格，以及劉奕兒因為角色而開始思考的生育目標。

張艾嘉、劉奕兒及黃熙導演就《女兒的女兒》接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

《女兒的女兒》由張艾嘉監製兼主演，戲中飾演母親的張艾嘉，有一位性格倔強反叛的女兒范祖兒，由新生代女演員劉奕兒飾演。（《女兒的女兒》電影劇照）

張艾嘉、劉奕兒與黃熙接受專訪期間，談到《女兒的女兒》以不同年齡、階層、成長背景及性取向的女性為中軸，張艾嘉表示猶其感恩得到飾演中老年女性角色的機會：「雖然金艾霞比我真實的年紀年輕了，但還是覺得我非常難得有發揮的機會，電影也不忌諱地談論許多現代女性會面臨的困難與處境，所以我很喜歡這部劇本。」張艾嘉亦提到電影從黃熙導演較獨特的視點出發，有別其他女性書寫的電影：「電影沒有從很光輝的母性這種角度方式去看一個女人，她真的訴說出一個女人自己的悲哀、遺憾，要面對自己很多不完美的地方，我覺得是蠻好的想法。」

張艾嘉坦言《女兒的女兒》的角色非常難得讓她有發揮機會，電影也不忌諱地談論許多現代女性會面臨的困難與處境。（陳順禎 攝）

張艾嘉盛讚《女兒的女兒》從獨特的視點書寫女性。（陳順禎 攝）

張艾嘉坦言《女兒的女兒》訴說出一個女人自己的悲哀、遺憾，面對自己很多不完美的地方。（《女兒的女兒》電影劇照）

論到《女兒的女兒》的獨特角度，黃熙導演直言創作取材自個人經歷與社會觀察：「要謝謝我母親的一通電話，在我去美國的時候關心說有沒有買保險，每天這樣開車會有出車禍的危險！」同時黃熙導演身邊的朋友不時談論生育問題，亦引發她作出連結：「我身邊很多朋友都做人工受孕，可能有些四十幾歲還未有生小孩，也要去計劃生育，他們就會分享原來在美國很普及，甚至在亞洲也慢慢開始普及。」黃熙導演在聯想下結合到美國的經歷與計劃生育議題，成為一位準媽媽在車禍罹難後，由母親處理胚胎的故事。

《女兒的女兒》導演黃熙分享創作取材自個人經歷與社會觀察。（陳順禎 攝）

黃熙導演在聯想下，結合《女兒的女兒》到美國的經歷與計劃生育議題。（陳順禎 攝）

《女兒的女兒》由侯孝賢及張艾嘉兩位台灣電影大師聯手監製，張艾嘉笑言侯導才是正式的監製，自己在演完作品才受邀請，如黃熙導演玩笑所言「接收這個胚胎」，張艾嘉坦言：「經過五年多的創作，我們一步步去解決當中不少的困難，其實我算是蠻清楚這個故事的人。以前其實我不願意做掛名的監製，我需要真正的參與，這次我覺得我有參與到，所以才答應。」笑言亦不是作為監製、請導演為自己度身訂造一個角色，讓自己能夠發揮與得獎。

《女兒的女兒》由侯孝賢及張艾嘉兩位台灣電影大師聯手監製。（陳順禎 攝）

張艾嘉在《女兒的女兒》裡身兼監製與女主角兩個身份。（陳順禎 攝）

《女兒的女兒》作為黃熙第二部執導作品，榮幸得到兩位大師出任監製，分享到兩位前輩對自己與作品的啟發：「其實他們兩位的風格非常不一樣，侯導像是爸爸，把你帶到看不著邊際的草地上，就把你丟在那、隨你跑，跌倒了也不會過來扶你，如果有問題就過去找他，他會回答你一兩句；張姐是個很溫暖的媽媽，會一直在身邊，有問題有困難就會很自然去找她，她未必會直接回答妳，但有一種母親的溫暖感、跟爸爸很不一樣！」黃熙導演笑言兩位雖然風格不一，但配合之下成為自己很好的導師，亦幸運地有兩位的提攜。

黃熙導演笑言侯孝賢導演在片場像爸爸，張艾嘉則像媽媽一樣。（陳順禎 攝）

劉奕兒於《女兒的女兒》裡飾演極有個人性格的范祖兒，奕兒自言角色與自身性格差異甚大，投入拍攝時需要將自己放下，擁抱這位角色的各個面貌與表現：「我在家裡不可能像范祖兒一樣對待家中長輩，所以要先把自己放下、掉下，大家也給我很大的創作空間，導演只跟我說『祖兒就交給妳了』給我很大的可能性。」

劉奕兒於《女兒的女兒》裡飾演范祖兒。（陳順禎 攝）

劉奕兒飾演的范祖兒相當「男仔頭」，戲中亦以一頭清爽利落短髮示人，加上中性造型打扮，令觀眾相當印象深刻。（《女兒的女兒》電影劇照）

張艾嘉與劉奕兒接受專訪期間，動靜亦十足一對母女。（陳順禎 攝）

劉奕兒在電影裡外最具差異之處莫過於「男仔頭」的外型，奕兒透露造型由導演要求，將自己一切的優雅都去除：「記得一開始大家有點不知如何下手，祖兒實在跟我有一點距離，原本也有試着把頭髮染成藍色，跟眼妝一樣，之後其實也戴上變色隱形眼鏡，將我空靈的氣質也去除。其實眼妝的粉化上去很痛，因為是亮片（珠片）、眨眼會有一點進入眼內，所以我拍戲時爆哭、鼻涕都會是藍色的！鼻涕都很漂亮、會反光的！」劉奕兒直言定妝造型除了讓自己不像平時的自己，身體上感受的不適，也能幫助自己理解祖兒：「祖兒不怕身體上的痛，她更希望大家看到這樣的自己，才是她所渴望的！」

劉奕兒真人與《女兒的女兒》角色范祖兒的氣質差異甚大。（陳順禎 攝）

劉奕兒真人與《女兒的女兒》角色范祖兒的氣質差異甚大。（陳順禎 攝）

劉奕兒在電影中化上藍色眼妝，將鼻涕也染成藍色。（《女兒的女兒》電影劇照）

劉奕兒在電影中化上藍色眼妝，將鼻涕也染成藍色。（《女兒的女兒》電影劇照）

劉奕兒飾演的范祖兒，戲份略少於張艾嘉與林嘉欣，但透過角色正面觸碰計劃生育的議題，奕兒坦言演完祖兒後，也開始思考關於生育的安排：「拍完這部戲，我也開始想我要不要凍卵、要生小孩，因為范祖兒才讓我更重視這件事。」雖然現階段還未有展開規劃，但劉奕兒在工作、事業以外，亦增添一項人生目標的思考。