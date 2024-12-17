祥賭必贏︱預告曝光阿Sa演病態賭徒　邱士縉再現大銀幕姊弟鬥演技

由本地製作有限公司、美亞電影製作有限公司、瑞京嘉實電影制作有限公司出品，羅耀輝執導的賀歲片《祥賭必贏》即將於明年賀歲檔熱鬧登場！電影集結蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、胡楓、朱栢康、邱士縉（Stanley）、洪嘉豪（Kaho）、楊偲泳、楊偉倫等卡士，組成賀歲必贏陣容，首條精彩預告片今日（17/12）率先曝光，約40秒片段中笑點頻頻，令人迫不及待想入場先「賭」為快！

阿Sa蔡卓妍與張繼聰於《祥賭必贏》裡飾演兩夫妻，一個爛賭、一個最憎人賭錢！（《祥賭必贏》電影劇照）

預告片甫開始，有阿Sa興奮舉手應戰「開枱」，盡顯「賭徒」本色！阿Sa飾演的文菁，片中有多個造型，一時是戴上眼鏡的嬌俏賢妻，一時是心花怒放的病態賭徒，角色精通各種賭術，從啤牌到牌九樣樣皆能，片中阿Sa自誇掌握「贏錢必勝法」，自信滿分！至於文菁老公全守正（張繼聰 飾），本身為「涼果大王」第四代傳人，力保祖業的他非常討厭賭博，令到戲中的阿Sa要極力隱瞞賭徒身份，並下定決心為丈夫戒賭。預告片見到阿Sa跟阿聰講一句「搭膊頭唔吉利」，露出「賭仔」性格，夫妻互動爆出連場笑料。

阿Sa蔡卓妍飾演的文菁精通各種賭術，從啤牌到牌九樣樣皆能。（《祥賭必贏》電影劇照）

張繼聰飾演的老公守正則相反非常討厭人賭錢。（《祥賭必贏》電影劇照）

預告另一焦點，有朱康以韓式Oppa造型登場，戲中飾演富二代Ian的他自信帥氣，卻被Kayan所演的全知盈笑指：「剪個Oppa頭就扮Oppa？」場面爆笑，而朱康在戲中正策劃一場驚天陰謀，誓要向阿聰復仇！至於兩大人氣偶像Stanley及Kaho，今次戲中跟阿Sa 有不少對手戲，前者飾演對方的弟弟文明，亦是Stanley第二次登上大銀幕演出，令粉絲們相當期待！至於Kaho則演阿Sa好友BM，二人合力橫掃賭場，預告片尾就見Kaho擺出趣怪姿勢，大呼戲名「祥賭必贏」，非常可愛！

朱康以韓式Oppa造型登場！（《祥賭必贏》電影劇照）

Stanley邱士縉第二次登上大銀幕演出，與阿Sa蔡卓妍飾演姊弟，有不少鬥演技的機會！（《祥賭必贏》電影劇照）

特別客串的洪嘉豪，亦與阿Sa有不少對手戲。（《祥賭必贏》電影劇照）

其他演員包括修哥、楊偲泳、楊偉倫、岑珈其、陸駿光，在預告片亦一一亮相，齊齊擺出搞笑形象，笑聲滿載！《祥賭必贏》集結最強型男美女、最瘋狂爆笑、最蛇年必勝陣容，勢成賀歲檔必睇之選，觀眾敬請期待，入場先「賭」為快，蛇年人人贏到開巷！

Stanley邱士縉亦與Kayan9896合演情侶。（《祥賭必贏》電影劇照）

故事大綱：

病態賭徒文菁跟討厭賭博的全守正閃婚後，參加戒賭治療班，卻難忍賭癮而被守正悉破，文菁搬返舊居決心戒賭，守正明白「同甘共苦」道理，決定與老婆共渡患難。

富二代賭神Ian對守正小時候讓他出醜一事一直耿耿於懷，決心報復。守正妹妹知盈和文菁弟弟文明被挾持在Ian開設的非法賭場，文菁為了營救二人，再次破戒，聯同守正與Ian展開終極一賭……

（《祥賭必贏》電影劇照）

（《祥賭必贏》電影劇照）

監製：伍健雄

導演／編劇：羅耀輝

主演：蔡卓妍、張繼聰、邱士縉、吳家忻、朱栢康、胡楓、楊偲泳、楊偉倫

特別客串：洪嘉豪