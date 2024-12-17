爸爸｜網民列電影三大負評引罵戰　批劉青雲演技︰講粗口都唔自然

香港劇情電影《爸爸》由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳與新演員Dylan蘇文濤、熊諾頤主演。《爸爸》改編自倫常慘劇真人真事，受「荃灣享和街弒母殺妹案」所啟發。劇情中劉青雲飾演的阮永年，因兒子厚明在精神分裂下殺害母親及妹妹，孤身面對痛失妻女的苦楚，更尋求寬恕與解救兒子的方法，電影上映後被廣大觀眾認為是劉青雲從影以來的最佳演出。

香港劇情電影《爸爸》由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳主演。（《爸爸》電影劇照）

《爸爸》上映後好評不斷，然而最近在網絡上卻出現一則負評，並引起連日的激烈網絡罵戰。有網民分享《爸爸》觀映感想，認為電影缺乏戲劇化處理，對影帝劉青雲演繹個別對白感到突兀：「講粗口都唔自然」；亦似乎對青雲自然演繹的親密戲份有所保留：「那場床上戲也是，突然要佢露屁股」「叫雞那場又係」，對於《爸爸》的整體水準，該名網民則評為4分。

劉青雲被網民評價指講粗口也不自然。（《爸爸》電影劇照）

一篇對《爸爸》短短近百字的負評，引來數百網民激烈爭論。（網絡截圖）

網民提出個人意見後，旋即引起海量網民回應，有其他參與討論的網民認為：「你想要幾劇情化處理？突然間個阿爸發癲斬殺全街嘅人？」有網民亦笑言可能發文者較適合翻看爾冬陞執導舊作《癲佬正傳》；同時有網民認為電影有助提升觀眾對青少年精神健康問題的關注，對社會問題帶來正面影響；相反有網民認同《爸爸》未如外界形容一樣神級，敘事角度如新聞節目一樣；亦有較中肯的網民認為純粹觀眾口味無分對錯。

觀眾對《爸爸》的反應不一，各有個人意見角度。（《爸爸》電影劇照）

在圍繞《爸爸》的網絡討論以外，不少香港資深影人亦以觀眾身份入場後，亦分享個人意見，其中香港殿堂級導演許鞍華高度評價《爸爸》：「近乎杜斯妥耶夫斯基（Fyodor Dostoevsky）式的艱難主題，需要極大的勇氣和正直去處理，演技超群，製作精良！」而曾經多次與劉青雲合作，在青雲完成《爸爸》後緊接拍攝《談判專家》的邱禮濤亦讚揚：「本年度最佳電影，沒有之一！」資深監製莊澄亦分享指：「透過仿似平淡日常說一個極震撼的故事，給人一默如雷的感覺，導演的功力更上層樓！」