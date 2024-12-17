葉子楣親解賣大包由來：好多人以為我是用胸部

息影多年的一代性感女神葉子楣絕對是宅女的始祖， 30多年來通常在窩在家中，很少外出旅遊，不過她今年驛馬星動，先後多次出遊，不單止相隔20年飛赴馬來西亞檳城投資四間酒店，近日更應星加坡導演梁志强邀請到當地出席「老朋友趴趴走」活動，和一班老友記會面。



葉子楣是當年紅極一時的艷星。（影片截圖）

葉子楣近年重新活躍起來。(網上圖片)

葉子楣飛赴星加坡出席「老朋友趴趴走」活動

葉子楣飛赴星加坡出席「老朋友趴趴走」活動

Amy說梁志强於疫情後開始組織這個「老朋友趴趴走」活動，原先只限老友記參加，每逢星期日早上七時多他們可以一起行個半鐘左右，齊齊做運動舒展身心，由最初只有50多位長者參與，後來連他們的家人也一起加入。在這次活動中，Amy不單止和現場700多位參加者一起做運動外，也即席唱歌給他們聽與及和他們影大合照，貼心的她更預備了紅包送給被抽中的幸運兒。

葉子楣已超過三十年未去過新加坡。

葉子楣已超過三十年未去過新加坡。

因Amy已有30多年沒到訪星加坡，當地媒體也把握機會約她做訪問，對於80年代末台灣「波霸奶茶」名稱因她而起，後來又有星馬小吃店直接以我她的名字把包子取名為「葉子楣大包」，成為他們的招牌賣點，會否考慮跟小吃店索版權費，Amy笑說：「其實很多人誤會以為我是用胸部《賣大包》，實情是我當年拍《夜生活女王霞姐傳奇》時 ，內裡劇情描述從16歲的霞姐在酒樓賣大包子開始，後來人們就常拿這個當作話題。老實說，我從來沒吃過這個《葉子楣大包》，因為我不吃肉，只吃魚和海鮮，不過我不會去提告或索版權費，因為那樣反而是替他們做免費宣傳。」葉子楣近期再次活躍娛樂圈出席不同的演藝活動，看來復出在望，Amy坦言:「目前確實有電影邀約，在挑選劇本中，希望能演跟以往較不同的角色。」

葉子楣指：「其實很多人誤會以為我是用胸部《賣大包》，實情是我當年拍《夜生活女王霞姐傳奇》時 ，內裡劇情描述從16歲的霞姐在酒樓賣大包子開始。」（網上圖片）

葉子楣指：「其實很多人誤會以為我是用胸部《賣大包》，實情是我當年拍《夜生活女王霞姐傳奇》時 ，內裡劇情描述從16歲的霞姐在酒樓賣大包子開始。」（網上圖片）