破地獄︱性感女神曾受訓做禮儀師　生命觀豁達：喪禮應該是慶典

由許冠文與黃子華主演的《破．地獄》上映後屢破香港電影票房紀錄，不但成為本年度票房一哥，更打破此前同樣由黃子華主演作品《毒舌大狀》所保持的香港最高華語片票房紀錄，目前累積1億3500萬元票房、超過200萬人次入場！《破．地獄》的成功為香港電影業打下強心針外，亦引起觀眾對殯儀業的關注與興趣，亦令荷里活性感女神安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）一段訪問片在網上瘋傳。

《破．地獄》目前累積1億3500萬元票房、超過200萬人次入場！（《破地獄》劇照）

荷里活性感女神安祖蓮娜祖莉近日一段訪問短片在網絡上瘋傳。（視覺中國）

性感女神安祖蓮娜祖莉入行前原來曾受訓成為禮儀師！（《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》影片截圖）

超過10年未有亮相任何訪談節目的安祖蓮娜祖莉，近日為宣傳主演新作《Maria》，登上節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》接受訪問。安祖蓮娜祖莉更在節目上回應網絡傳聞，表示自己在入行成為演員前，竟曾一度受訓成為一位殯儀禮儀師：「沒錯！聽起來不太合理吧！」讓主持人Jimmy Fallon與現場觀眾均大感驚喜！

安祖蓮娜祖莉已超過10年未有亮相訪談節目。（《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》影片截圖）

安祖蓮娜祖莉在節目中透露，當時因為祖父離世，年少的自己見識傳統殯儀儀式的氣氛，認為應該改革殯儀的儀式，於是考慮入行：「我記得我祖父離世時，覺得儀式並不應該這樣！我覺得喪禮應該是一場對生命的慶典，由於我不懼怕死亡、相當坦然地接受，所以便覺得是個不錯的職場生涯。」安祖蓮娜承認在受訓完成前便入行，但亦開玩笑指：「現在成為我的後備職業路途，如果演藝不成功的話！」

安祖蓮娜祖莉回應主持人問到的網絡傳聞時，坦言自己入行前曾受訓成為禮儀師。（《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》影片截圖）