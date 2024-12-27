盤點10部2025年最期待電影　兩套「都市傳說級」港產片終找數上映

2024年為香港電影業重要的里程碑，《九龍城寨之圍城》與《破．地獄》先後帶來票房奇蹟，證明香港觀眾願意為欣賞出色的電影一再進入戲院。臨近2025年，觀眾亦份外期待一眾即將上映的香港及外語電影，以下為大家推薦共10部2025年最被受期待的電影，當中包括科幻鉅製續集、奧斯卡名導作品、揚威國際影展的香港文藝片，以及「都市傳說」級別的港產動作片！

《看我今天怎麼說》

鍾雪瑩上月於第61屆金馬獎榮封影后之作《看我今天怎麼說》，由黃修平執導，鍾雪瑩、游學修、吳祉昊等主演。電影講述三位聾人青年子信（游學修 飾）、素恩（鍾雪瑩 飾）、Alan（吳祉昊 飾）之間的友情與人生挑戰，如何無懼客觀限制，用各自的方法開拓世界，他們雖然過程中彼此撞得遍體鱗傷，卻默默引領對方尋找自我。

《看我今天怎麼說》預計將於2025年正式上映。（《虎毒不》電影劇照）

《虎毒不》

由《淪落人》導演陳小娟執導的第二部長片《虎毒不》，由談善言、盧鎮業主演，與彭杏英、馮素波、區嘉雯、太保、強尼、文頌嫻等演出，先後於韓國釜山國際電影節及第37屆東京電影節播映。《虎毒不》劇情講述談善言飾演的淑貞成為母親後，面臨了育兒壓力、丈夫從不主動參與育兒、婆家衝突和娘家疏離。

《虎毒不》預計將於2025年正式上映。（《虎毒不》電影劇照）

《風林火山》

香港「都市傳說」級犯罪動作電影《風林火山》，由麥浚龍（Juno）執導，金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝及任賢齊等主演。《風林火山》早於2017年開拍，製作費高達1億5000萬，7年來一直被受關注然而至今仍未上映。據電影發行商指，《風林火山》目前已送審，預計終於「找數」在明年3月正式上映，一解影迷多年的苦候期盼！

《風林火山》預計將於2025年正式上映。（《風林火山》電影劇照）

《誰變走了大佛》

在《風林火山》外，另一部「都市傳說」級動作片《誰變走了大佛》亦預計即將於2025年上映，電影由葉偉信執導，古天樂領銜主演，去年推出先導預告片後，一直未有正式上映日期。古天樂繼金像封帝作品《殺破狼．貪狼》後，再度與葉偉信合作，令人引頸以盼，相信即將於2025年正式面世！

《誰變走了大佛》或將於2025年正式上映。（《誰變走了大佛》影片截圖）

《不赦之罪》

林善、譚善揚執導電影《不赦之罪》，由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝、陳書昕同陳紫萱主演，電影上月於第37屆東京電影節入圍並放映，被受觀眾關注。《不赦之罪》講述一位牧師每天與一位曾犯強姦罪的青年釋囚相處，卻隱瞞自己同時是該受害少女父親的故事，其中黃秋生與歐鎮灝的合作猶其令人期待，電影亦預計將於2025年上映。

《不赦之罪》預計將於2025年正式上映。（《不赦之罪》電影劇照）

《Mickey 17》

憑《上流寄生族》榮獲奧斯卡「最佳導演」獎的韓國導演奉俊昊，最新執導新作《Mickey 17》，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、麥克雷法路（Mark Ruffalo）、Naomi Ackie及Steven Yuen等主演。電影改編自Edward Ashton的科幻小說《Mickey 7》，講述人類殖民冰封的外星時，派出擁有再生功能的複製人執行任務，任務風險極高，令可犠生的複製人及其再生功能大派用場。

《Mickey 17》將於2025年4月18日在全球上映。（《Mickey 17》預告截圖）

《職業特工隊8：死亡清算下集》

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊8：死亡清算下集》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）今年已於英國等地攝製完畢，並進入後期製作階段。作為湯告魯斯最具代表性的特務動作片作品，《職業特工隊8：死亡清算下集》早前已推出預告片段，亦宣布將於2025年5月22日上映，影迷明年便可以入場收睇，一解上集留下的伏線！

《職業特工隊8：死亡清算下集》將於2025年5月22日在全球上映。（《職業特工隊8：死亡清算下集》預告截圖）

《F1》

由畢彼特（Brad Pitt）主演的賽車動作電影《F1》，被認為是近年製作最為認真嚴謹的賽車電影，不但畢彼特親自落場拍攝不少賽車橋段，更於賽車場實地取景，務求拍攝一級方程式最真實的場面！《F1》講述畢彼特飾演的退役賽車手，重出江湖成為一班年輕車手的導師，領導一眾車手參賽，電影在美國裡外均被受期待，亦正式定檔於2025年6月25日上映！

《F1》將於2025年6月25日上映！（《F1》電影劇照）

《阿凡達：火與燼》

由占士金馬倫（James Cameron）執導的科幻鉅製系列《阿凡達》，將於明年底推出第三集《阿凡達：火與燼》，延續2009年開啟、2022年推出第二集的長壽系列！早前《阿凡達：火與燼》於D23博覽釋出設計槪念畫時，在網絡上一度引起瘋傳，而電影亦已定檔於2025年12月19日上映，成為明年最被受期待的科幻電影！

《阿凡達：火與燼》將於2025年12月19日上映！（電影公司提供）

《Ballerina》

荷里活超賣座動作電影系列《殺神John Wick》的首部外傳作品《Ballerina》，由古巴女神Ana de Armas主演，早前釋出預告片時更驚現元祖男主角奇洛李維斯（Keanu Reeves）的蹤影，令影迷更熱切期待！作為John Wick衍生的外傳，《Ballerina》自然承繼系列的暴力與格鬥元素，本集更集中在與John Wick同樣來自白俄羅斯的「同鄉」女主角身上，相信Ana de Armas飾演的Eve除了性感惹火，更是一朵帶刺玫瑰！