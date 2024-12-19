湯告魯斯獲頒「美國海軍傑出公共服務獎」 享榮譽海軍飛行員特權

現年62歲的湯告魯斯（Tom Cruise）憑《壯志凌雲》（Top Gun）中飾演美國海軍戰機飛行員「獨行俠」（Maverick）Pete一角而爆紅，日前美國海軍向他頒發最高級別平民榮譽獎「美國海軍傑出公共服務獎」（US Navy Distinguished Public Service Award），表揚他在大銀幕上展現出勇氣與英雄主義。

湯告魯斯獲頒「美國海軍傑出公共服務獎」。（VCG）

據知，該獎項專門頒發給長期以來為美國海軍提供卓越服務的平民，頒獎儀式在英國舉行，美國海軍部長Carlos Del Toro特地飛抵湯告魯斯所在的英國頒獎。湯告魯斯穿上海軍藍色西裝現身，獲頒服務獎後，他有權佩戴象徵海軍飛行員的金色翅膀徽章，並享有榮譽海軍飛行員的其他特權。

獲頒服務獎後，湯告魯斯有權佩戴象徵海軍飛行員的金色翅膀徽章，並享有榮譽海軍飛行員的其他特權。（VCG）

美國海軍航空部隊給予《壯志凌雲》高度讚賞及肯定：「在電影歷史上，沒有一部航空電影比《壯志凌雲》更具象徵意義，影片中的角色、對白和視覺效果深深刻畫在美國人的記憶中，不止推廣了海軍航空兵，又將航母與海軍飛機帶入大眾視野，繼而推動了海軍航空部隊的招募工作。」海軍航空部隊又大讚續集《壯志凌雲：獨行俠》同樣貫徹展現海軍航空戰鬥精神。