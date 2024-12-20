誤判｜驚似《毒舌大狀》曾拒拍　甄子丹逼張天賦學《導火綫》絕技

由甄子丹主演及執導的新作《誤判》，銳意來個法庭X動作的新組合，刺激觀眾視覺。不過當2023年一部《毒舌大狀》成為首部票房破億港片，打後開拍的法庭戲，註定都會被冠上跟風或抄的名銜，「所以起初我係推的。」甄子丹說。



還記得甄子丹當年拍《葉問》（2008），都是在《一代宗師》（2013）宣布開拍多年後，甘冒被指搶飲頭啖湯罪名下製作，結果各自拍出一門風格，各自均成為經典。於是再次面對這場逆境波，甄子丹披甲上陣當上導演，由故事、取景、動作到選角都瞓身參與︰「我要搵一個新角度去拍這故事。」（電影上映︰12月21日）



鳴謝

化裝︰ 小白（甄子丹）、Tammy Au（MC張天賦）、Will Wong（林家熙）

髮型︰Kenji Ng（甄子丹）、Cliff Chan @ Myös（MC張天賦）、Lupus Chiu@O4（林家熙）

造型︰Harry Lam（甄子丹）

服裝︰Zegna（甄子丹）

甄子丹開心跟年輕人合作，刺激到創作。（葉志明 攝）

甄子丹︰跟年輕演員合作搵到團火

甄子丹初接這個劇本，見到是法庭題材，的確是有點卻步︰「當時百鳴哥搵我係搞緊《導火綫》續集，但佢又畀呢個劇本我，我一睇就覺得自己唔係好熟呢個題材，同埋嗰排大家睇完《毒舌大狀》，你部戲又係講法律，會覺得我哋抄，所以起初是推的。」

甄子丹在戲中由警員轉當檢察官，為的是守尾門，將犯人判入獄。（《誤判》劇照）

甄子丹好開心跟一班年輕人合作，重執不少火花。（葉志明 攝）

來來回回幾次後，百鳴最終以誠意打動對方，甄生口頭承諾接拍，並擔任埋導演，而首要任務是尋找一個新角度去講這故事，其中一樣最重視的是選擇演員。「我第一個揀係劉江，搵佢飾演其中一位受害者，我喺網上看到他一個訪問，講自己離開TVB後去到馬來西亞發展，因為仲要供個仔讀書，都要做落去。我覺得佢呢個態度好硬淨，正正符合戲中角色，雖然是受害者，是窮，但仍有一份傲氣。第二個就搵MC，之前冇聽佢啲歌，但一次食飯朋友介紹下，發現正正係我想搵嘅一個人，有陽光有朝氣，又唔好太老正。」

全片第一個敲定的演員，就是劉江叔。（《誤判》劇照）

甄子丹︰「同一班年輕人合作，反而我喺大家身上搵到一團火，提醒咗我那份衝勁，無畏無懼，仲有一份好奇，呢樣係令到你在片場上得到最真實的演繹。有時跟他們交談，問下意見，或者會同個故事主線唔啱用，但唔緊要，我照聽，仲反思係咪自己執著咗？」

MC被甄子丹點名拍動作戲，不過起初就好擔心︰「我真係唔郁得！」（葉志明 攝）

張天賦︰拍動作戲最緊要聽話！

張天賦接拍呢套電影前，已經同甄生講我真係「唔郁得」，但甄生對他就是信心十足，最後還加動作戲給MC。張天賦︰「好在後來得知拍動作片都唔係一嚟就拍，都會對我作出一啲評估，例如對腳可以踢到幾高，而且成套動作都已經設計好晒，仲會預先拍咗一個示範畀我睇，所以拍攝過程真係冇想像中咁辛苦，而且非常安全，所以最好的準備工作就是要聽話！不過動作戲真係好花時間製作，戲中有一幕動作戲佔幾分鐘，但我就足足拍了兩星期，因為實在要有太多嘢配合，是一個很難的鏡頭。」

甄生都好欣賞Locker的用心，承諾下次有機會再合作。Locker聽到即打蛇隨棍上︰「講過就係喎，下次！」（葉志明 攝）

林家熙︰被打都係動作一部分

林家熙當初知道要同甄生拍戲，都已經有心理準備，心裡更有一股興奮，可以露兩手。「自己一直有做Gym，體能上冇大問題。殊不知原來我係唔使打，只係畀人打，但原來畀人打都唔係咁容易，被打嘅動作都要配合得好先好睇。反而今次角色要多啲處理心理層面，角色去到尾段經歷咗好多嘢。更好玩係記得第一日埋位，就拍介紹我出場的情節，因為角色冇角色原型，可以任我發揮，完全放盡去演，然後打後每一幕慢慢去修飾，到最後可以砌出自己到底係個咩人出嚟。」甄生都好欣賞Locker的用心，只是劇情所限未能讓他感受打戲，希望下次有機會。Locker聽到即打蛇隨棍上︰「講過就係喎！」

被打都是動作一部分，今次Locker完全感受到。（《誤判》劇照）

甄生睇中MC當然想加以培訓，其中有好幾幕更將自己的影子注入。（葉志明 攝）

張天賦拍完醒覺要開始操肌

MC在戲中是一位火爆警察，對他而言又是另一份爽感。「火爆呢方面，我諗似我以前多啲，因為入行耐咗，需要學識情緒管理。所以能夠在戲中飾演衝動火爆角色都幾開心，可以拎自己第二面人格出來畀觀眾睇。」

今次甄生睇中MC，當然想加以培訓，其中有好幾幕更將自己的影子注入。張天賦︰「我睇番《導火綫》幾有感覺，因為我在戲中有招鎖腳，我睇番先發現甄生原來在《導火綫》有個高級版。我係先鉸剪腳再轉落地，而甄生版本係先鉸剪腳，轉完落地再轉一下，呢幕真係好似層相識。」

這一場原定甄子丹主導，但最後一反主配，MC做主角，甄生危急關頭才出現。（《誤判》劇照）

甄生笑指自己那個是懷舊版，但綵排時的確是一心想MC重現《導火綫》的場面。「我設計MC嗰場，本來老闆係想我來演，但我覺得個故仔發展落嚟，好似MC打會好睇啲喎，於是就交畀MC。我就將佢變成《導火綫》嘅馬軍，將我的招牌動作交畀佢，我本來都想佢翻兩個滾，但聽到佢之後話要開演唱會，咁就變一個滾啦！」雖然係簡化版，但出來效果都賞心悅目，絕對見得人。不過MC唯一唔滿意係自己身型，「如果早啲知要拍，我就會花時間操肌，呢件事都教識我凡事要做好準備，機會嚟到就把握到，唔好臨急抱佛腳。」

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