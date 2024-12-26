魷魚遊戲2｜盤點角色劇情重點　死亡遊戲升級Big Boss早已出現？

由李政宰、李炳憲等主演的Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）播出後好評如潮，第二季於今日12月26日回歸。在早前發布的預告及劇照中，曝光更多細節，現在就為大家整合懶人包，為收看第二季做好準備。



第二季即將於12月26日回歸。（Netflix）

《魷魚遊戲2》承接上季結尾，成功過關的456李政宰回到首爾後，為了找出最新的「魷魚遊戲」負責人，搶走西裝男（孔劉 飾）誘騙他人的「邀請卡」，再致電對方，一頭紅髮的李政宰接通電話後，說出：「不論付出多少的代價，我會找到你們！」以此正式展開第二季故事。

孔劉驚喜回歸第二季。（劇照）

李政宰重返魷魚遊戲。（劇照）

創新死亡遊戲血腥暴力大升級

在預告中能看到血腥暴力升級，除保留了「123木頭人」，死亡拔河遊戲亦大升級，更加插了新遊戲，包括「死亡賽跑」、「奪命旋轉木馬」、「彩虹操場」、「陀螺」等，還有射箭及參賽者被吊起的場面，相信遊戲難度將會升級。另外，戴上面具的工作人亦似乎增多了，而控制室設計亦較過往複雜了不少。

死亡遊戲主場移師彩虹操場。（預告畫面）

死亡賽跑。（預告畫面）

「奪命旋轉木馬」？（預告畫面）

升級版拔河。（預告畫面）

第二季加入了多個新遊戲。（預告畫面）

新遊戲令劇迷引頸以待。（預告畫面）

陀螺遊戲？（預告畫面）

新角色懶人包

《魷魚遊戲2》同樣由黃東赫執導，帶原班人馬回歸，除了有李政宰及李炳憲之外，新加入的角色陣容都不容忽視，包括有任時完、姜河那、朴成勳、梁東根、朴珪瑛、曹柔理、康愛心、Heaven、李大衛、李陣郁、T.O.P（崔勝鉉）、盧載沅、元志安等人。以下是深入介紹9大角色懶人包：

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Big Boss早已出現？

在官方公開的預告片中，如果以0.25倍速收看的話，會發現李炳憲飾演的「Frontman」穿上了參賽者的綠色運動服，讓大批劇迷大感驚訝。 在第一季中，「Frontman」負責管理遊戲，今次卻以參賽者身份現身，令大家都非常好奇混入參賽者之中的主要目的。

李炳憲穿上了參賽者的綠色運動服，真係少啲眼力都未必睇到。（預告畫面）

會推出第三季？

據知，今次一口氣拍攝完第二及第三季，消息指是兩季同時製作，並會分為上下部推出。第二季應該有6集，而第三季則預計6至7集，而兩季之間將會相隔約三個月的休息時間。如果第二季於12月26日在Netflix上架，第三季很大機會在3月26日回歸。

相信第二季將會揭開更多有關Frontman的背景。（劇照）