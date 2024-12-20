誤判︱甄子丹拳闖司法界內地大賣　網民分析「宇宙最強方程式」

由甄子丹自導自演的香港動作電影《誤判》，即將於香港及內地先後上映，電影由甄子丹、張智霖、許冠文、吳鎮宇及MC張天賦主演，劇情改編自香港真實案件，講述一位年輕人因為幫朋友代收快遞，被捲入一宗販毒案件，更在律師誘使認罪下被判27年監禁，甄子丹飾演的檢察官及後洞悉案情漏洞，傾力糾正這場誤判，更揭發出背後更深層的黑暗真相！

香港動作電影《誤判》由甄子丹執導及主演。（《誤判》電影劇照）

《誤判》早前已於內地開設全國優先場次，日前與黃子華主演的《破．地獄》一較高下，甚至在個別單日票房跑贏正式上映的《破．地獄》。甄子丹作為國際動作巨星，將動作元素加入司法題材，內地觀眾一樣受落，對再次看到甄子丹親自執導及主演的電影亦感到萬分期待！有率先在戲院先睹為快的觀眾，在內地網絡上分享觀後感，並引起一連串對甄子丹多年作品的討論，其中有內地網民分析「宇宙最強方程式」，尋找《葉問》系列外的成功秘笈，更翻看多部甄子丹主演的遺珠作品，為上映時較低迷的回響作出平反。

《葉問》為甄子丹在內地極受歡迎的系列作品。（《葉問4：完結篇》電影劇照）

對於甄子丹的創作之道，網民歸納為甄子丹將功夫與市場熱門題材聯乘的「宇宙最強方程式」，認為甄子丹的動作元素能將受歡迎的題材昇華，而《誤判》亦是當中的典範，將動作元素結合《毒舌大狀》，便即時打高兩班，在內地影壇相當受歡迎！

內地網民認為《誤判》將動作元素結合《毒舌大狀》的司法題材，即時打高兩班。（《毒舌大狀》電影劇照）

此外，網民亦例舉甄子丹的前作，如將動作融合當時流行的穿越元素而成的《冰封俠》；結合「高手在民間」主題的《一個人的武林》；結合臥底題材的《特殊身份》；結合青春校園電影的《大師兄》以及探討都市肥胖問題的《肥龍過江》。

《特殊身份》網民認為《冰封俠》將動作融合當時流行的穿越元素。（《冰封俠：時空行者》電影劇照）

網民認為《一個人的武林》結合了「高手在民間」的主題。（《一個人的武林》電影劇照）

網民認為《特殊身份》將動作融合當時流行的臥底題材。（《特殊身份》電影劇照）

網民認為《大師兄》將動作融合青春校園元素。（《大師兄》電影劇照）

網民認為《肥龍過江》其實探討了都市肥胖問題。（《肥龍過江》劇照）

儘管內地網民例舉的甄子丹作品，均未如《葉問》系列一樣受歡迎，屬甄子丹生涯的電影遺珠，然而在提出「宇宙最強方程式」後，不少網民亦醒覺甄子丹對熱門流行題材的敏銳程度，紛紛尋找翻看的機會。