陳德森鬧某片睇到中途離場　網民猜測《爸爸》︰為投資人留些顏面

憑電影《十月圍城》獲得2010年香港電影金像獎最佳導演的陳德森，昨晚在個人社交平台發文，指自己近日看了某電影，感到非常不滿，甚至要中途離場。雖然他以一句︰「別問我什麼電影！」作結，但有網民仍在留言處不斷猜測，令陳德森再度發表「拿別人錢自瀆」論，但後來就該留言刪掉。

導演陳德森，2010年憑電影《十月圍城》獲得香港電影金像獎最佳導演。（資料圖片）

事源昨晚，陳德森在Facebook上載一張戲院座位表，並發文指︰「看了一半終於坐不住，一起看的朋友也想走，本身也是一個電影人，中途離座其實很不尊重！但……我不知道電影要講什麼？別問我什麼電影！」

導演陳德森昨晚在個人社交平台發文，指自己近日看了某電影，感到非常不滿。（網頁截圖）

此貼文一出，引起不少網民興趣，紛紛主動在留言推測所說的是哪一部戲。隨後，陳德森亦在留言再發表感受︰「我在很多次訪問都說過我有自己很想拍的電影（自凟），但我不會用別人的$去拍，我會把房子賣掉、汽車和手錶當掉才去打飛機！如果你沒有房子或貴重財物，請把你過剩的精子先存起來，以我所知過七十還能用！」但該留言不久後便刪掉。

陳德森曾留言，發表「拿別人錢自瀆」論，但後來刪掉該留言。（網頁截圖）

有網民留言猜測是電影《爸爸》。(《爸爸》劇照)

後來，網民Sam Lee在留言指︰「今日仲係熱映嘅《爸爸》，陳導唔太敢提個名。」直指陳導所說的應該是電影《爸爸》，想不到該留言觸動了陳導，不過並非網民猜對還是不對，而是個「敢」字。陳德森︰「如果你用個『敢』字，你就太唔了解我！我從影50年一向都係敢作敢為！我祗係想為投資人留些顏面！基本上我也不需要反駁你，只不過不想你誤導我的朋友。」隨後更刪除及封鎖該網民的留言。

網民Sam Lee留言估陳德森所講的是電影《爸爸》，只是唔「敢」開名。（網貢截圖）