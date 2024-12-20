久別重逢｜謝票場半小時內極速爆滿　陳卓賢與鄭伊健戲中真Jam歌

由葉偉信、彭玉琳監製，新晉導演梁禮彥執導兼執筆，鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢、許恩怡及蔡思韵領銜主演之愛情片《久別重逢》，今日（20/12）正式上映。電影透過「蘇昇華」與「夏文萱」在不同年齡所經歷的故事，展現那份童真與成熟、執著與放下、期盼與遺憾之間的糾葛，描繪一段真摯而浪漫的關係。電影公司今日中午預售星期日導演梁禮彥、陳卓賢及許恩怡之謝票場，所有謝票場次均於半小時內全部爆滿。

Ian覺得世界上每一個人，總有一個咁嘅少年蘇昇華存喺心入面。（《久別重逢》劇照）

「蘇昇華」代表着很多男生追隨夢想的一面，Ian於電影公司今日首度發佈的製作特輯中表示：「我覺得世界上每一個人，總有一個咁嘅少年蘇昇華，存喺個心入面。」另外，Ian以自己的視角向觀眾透露角色背景：「蘇昇華係一個好喜歡音樂，同好似淨係識音樂，又唔識其他嘢，好不善言辭，唯獨係音樂令佢對人生有嗰份熱情。」

陳卓賢與許恩怡戲中的淡淡感情，最為掀動人心。（《久別重逢》劇照）

真係每一幕都滿載青春。（《久別重逢》劇照）

至於飾演成年版「蘇昇華」的伊健，角色成長後終日鬱鬱不歡，「去到成長嘅蘇昇華，可能為生活，為搵食，去到有冇人認同，或者大家覺得接唔接受你嘅時候，佢就會迷失，不知道你嘅初心做呢件事係為咗咩。」伊健更透露起初接到《久別重逢》的拍攝邀請大感驚訝，伊健笑言︰「愛情故事？唔係呀嘛，搵我拍愛情故事！」導演梁禮彥透露伊健是不二之選：「其實蘇昇華必需要搵一個善良嘅男歌手，加埋佢要具備童真喺心入面，所以呢兩個條件伊健都好適合。」

大家心中有個少年蘇昇華，同時亦希望身邊有個少年夏文萱。（《久別重逢》劇照）

這一幕，Ian與伊健真的Jam起歌來。（《久別重逢》劇照）

提到戲中一場重要場口，伊健和Ian兩個「蘇昇華」因緣際會下重逢，伊健角色向Ian問道：「你寫歌嗰陣時諗咩嘢㗎？」；Ian 角色回應：「其實我作曲嗰陣真係冇諗啲乜嘢 ，淨係聽囉。」Ian大嘆跟伊健二人首度同框演出卻充滿默契：「有一場係大家Jam歌，都幾有默契。我哋冇夾過邊句係你，邊句係我，但係大家自自然然，大家投入咗個劇情入面，就會有野產生到出嚟。」