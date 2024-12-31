2024回顧｜《城寨》《破地獄》票房破億　9間戲院停業僅1間獲接手

回顧2024年電影圈表現，數字上可謂各走極端地創新高，首先以電影票房計，年內有兩部香港電影票房破億，分別是5月上畫的《九龍城寨之圍城》及11月上畫的《破‧地獄》，後者更是極速姿態以3個星期時間破《毒舌大狀》登上史上第一，看似風光無限，但與此同時，戲院業未能受惠於單一電影破紀錄的聲勢，一年間先後便有9間戲院宣布結業或停業，只有，這數字亦是史無前例地破紀錄。



位於南昌站上蓋的商場V Walk的嘉禾院線，人流向來不多。（資料圖片）

MCL cinema PLUS+荷里活，在2022年7月翻新後，於今年12月13日突然宣布結業。（資料圖片）

自2022年疫情後，向來荷里活電影稱霸的現象，意外地讓香港電影重拾主導，而且掀起一片撐港片熱，《明日戰記》、《飯戲攻心》、《正義迴廊》、《阿媽有咗第二個》，埋單計數都起碼過4000萬，連帶2023年上畫的《毒舌大狀》成為首部破億電影，香港影業似乎一片光明。

續集少了大哥黃子華，五人撐下去亦錄得3700萬票房。（《飯戲攻心２》劇照）

賀歲檔三強混戰

來到2024年，賀歲檔都有三分天下局面，《飯戲攻心2》、《盜月者》、《臨時劫案》，雖然按牌面計都是順序的三甲位置，不過後來《臨時劫案》贏口碑，以黑馬姿態力追，結果都追上2100萬的成績，《盜月者》收約2700萬，《飯戲攻心2》收3700萬，為2024年開出不俗的聲勢。

上映前一直被視為黑馬，上映後就爆冷標出，真係要講多謝！（《臨時劫案》劇照）

《12怪盜》呈怪象

到3月底，出現了一部扭轉影業常態的電影，由人氣男團MIRROR主演的《12怪盜》，在觀眾一致負評下，最終竟上足2個半月，大收2200萬。這個一反好戲有好報的現象，更成為坊間不少媒體的研究課題。將入場睇戲變成粉絲聚會，以謝票見明星推動粉絲買飛入場。原本是好票房才謝票，變成要謝票才有好票房，難怪被吳鎮宇指是搞錯晒。甚至為推高電影票房，以維持每場有一定銷售率，確保可延長映期，粉絲會出動幽靈場，只買飛不睇戲的情況。

電影自上畫以來，就是靠不同的謝票組合，帶動票房，圖為姜濤夥拍柳應廷Jer為《12怪盜》謝票。（資料圖片）

《12怪盜》為MIRROR首部全員演出電影。（《12怪盜》海報）

《城寨》龍捲風

到5月，一部重量級電影《九龍城寨之圍城》登場，舊香港情懷、動作片，原以為看過不少沒甚不了，但電影起用一眾年輕演員擔正的安排，就令觀眾另眼相看，成功爆出「城寨四子」，特別是林峯，由十多年前被唾棄，被嘲諷的笑柄，一片之隔就成了人氣之王。還有新晉的男神劉俊謙，終捱出到的張文傑、胡子彤，仲有伍允龍，位位都獨當一面，亦晉身為影壇生力軍。

古天樂飾演的龍捲風，有力問鼎來年金像獎最佳男配角。（《九龍城寨之圍城》劇照）

《九龍城寨之圍城》有口皆碑，同時造就了「城寨四子」。（《九龍城寨之圍城》劇照）

焚起鬥志 破釜沉舟

《城寨》之後，力度略減卻，暑假電影《談判專家》及《海關戰線》都只贏得不過不失的成績，讓荷里活的《死侍與狼人》及《玩轉腦朋友2》贏回一局。不過去到11月，港片雙雄出戰，《焚城》與《破‧地獄》正面交鋒，而上畫前更破天荒來個聯手宣傳，以「焚起鬥志 破釜沉舟」之名推出電影套票，為沉寂的市道添上生氣。至今《焚城》都收4000萬，《破‧地獄》更加是打破港片史上票房紀錄，至今票房已達1億3000萬，及後上映的加長版將會更上一層樓。

《焚城》是香港首部輻射災難電影。（電影《焚城》劇照）

聞說電影將於賀歲期間推出加長版，如屬實真的百無禁忌。（《破地獄》劇照）

年內7間戲院結業1間停業

這邊廂票房創新高，那邊廂票房水深火熱，計及12月13日，MCL荷里活戲院突然宣布結業後，以及12月27日嘉禾V Walk宣布暫停營業，今年已累計有9間戲院停業，結業潮由4月份嘉禾啟德做完全港戲院日後，宣布結業而揭開序幕，隨後同月有在銅鑼灣經營超過半世紀的總統戲院，6月有因九展清拆而被逼結業的星影匯，7月有朗豪坊Cinema City，同月又有MCL海怡，8月有因為九龍城廣場重建而結業的影藝，10月有一直以「內部裝修」為由暫停營業的北角匯ACX。最後到12月，MCL與英皇集團合力經營的荷里活分店，以及嘉禾戲院的南昌V Walk。

年內一共有9間戲院停業，而當中就只有朗豪坊戲院獲百老匯接手，其餘都未有消息有老闆承接，足見一邊廂電影票房正破紀錄，但另邊廂戲院結業數字亦都累破紀錄，證業界正身處嚴冬。

嘉乎V Walk於今年12月26日最後營業，當日亦不見人流光顧。（胡凱欣 攝）