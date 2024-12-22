獅子王木法沙專訪︱導演放低追求完美　「讓獅子觸動觀眾」

迪士尼經典動畫《獅子王》（Lion King）於1994年上映，今年適逢30周年再次推出Live Action真人版《獅子王：木法沙》，劇情以前傳形式講述辛巴的父王木法沙的成長之路，由一位與父母失散的孤兒，遇上王子塔卡後展開尋找新天地的旅程，最後登上榮耀石成為新一代獅子王的故事。《獅子王：木法沙》由年輕非裔名導巴利贊堅斯（Barry Jenkins）執導，此前他曾經憑作品《月亮喜歡藍》（Moonlight）奪得「最佳改編劇本」獎及入圍「最佳導演」獎。早前巴利贊堅斯就新作《獅子王：木法沙》接受《香港01》專訪，分享與迪士尼合作重製經典的情懷，以及超逼真非洲大陸視野背後驚人的技術含量！

《獅子王》30週年推出真人版Live Action電影《獅子王：木法沙》，將於12月19日在香港正式上映。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

曾執導《月亮喜歡藍》的名導巴利贊堅斯，就新作《獅子王：木法沙》接受《香港01》專訪。（專訪畫面）

巴利贊堅斯接受《香港01》專訪期間，提到讓獅子的形象真實地呈現固然有技術含量，然而完美地讓每條毛髮也還原十足並非重中之中。巴利贊堅斯受訪時笑言：「其實我們已嘗試放低最高要求，不追求每一個細節都完美！但其實真實感正正來自不完美的感覺，不會每一根草高度也一樣、不會每一根獅毛也向同一方向。」而讓獅子角色能夠讓觀眾產生共鳴，才是最大的挑戰：「在細節營造外，這部戲的重點在於角色的經歷、他們在遭遇中的感覺，如何讓觀眾能夠被動物主角所觸動，如何讓觀眾體會獅子之間超越語言的溝通，是最大的挑戰！」

巴利贊堅斯直言讓獅子的每條毛髮也還原十足，並非電影製作的重中之中！（《獅子王：木法沙》電影劇照）

《獅子王：木法沙》在獅子及一眾動物角色以外，帶領觀眾踏入壯麗的非洲大草原，亦呈現遠超觀眾想象的風光。巴利贊堅斯談到製作場景時表示：「我們在疫情期間製作這部電影，所以未能夠親身到非洲大草原裡視察，但我們召集一眾來自非洲各處的藝術家，請他們外出搜集當地的地貌特色，盡力呈現草原的不同面貌。因應劇情裡尋找新天地的旅程，由南非、到中非最後抵達原著動畫版接近肯亞的地貌。」

《獅子王：木法沙》帶領觀眾踏入壯麗的非洲大草原，亦呈現遠超觀眾想象的風光。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

巴利贊堅斯表示製作期間召集非洲的藝術家，一同搜集及呈現非洲大草原的各處地貌特色。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

作為劇情片《月亮喜歡藍》的導演，巴利贊堅斯跨界執導一部以獅子為主角的電影，坦言人物雖然並非人類，但情感連繫則非常重要，更與一段自身經歷有關：「我年輕時需要照顧姊姊的兒女，當時找來獅子王的錄影帶，永遠都能讓小朋友們靜下來專心觀看！最深刻的是小朋友們看辛巴面對木法沙離世的場面，成為不少兒童首次面對喪親的景象與意識，但同時電影亦夢幻地讓兒童觀眾享受到其他歡笑的劇情，所以當我讀到《獅子王：木法沙》的劇本時，便覺得是一個機會為新一代的小朋友重製這樣經驗。」

巴利贊堅斯表示照顧姊姊的子女期間，留意到每次播放《獅子王》均會讓小朋友專心坐低睇。（專訪畫面）

巴利贊堅斯表示經典版《獅子王》成為不少兒童首次面對喪親的景象與意識，具有遠超想象的意義。（《獅子王：木法沙》電影劇照）

《獅子王：木法沙》劇情中，經典角色狒狒拉菲奇在英語版本裡，個別對白以非洲族裔語言表達，巴利贊堅斯談到背後的重要原因，而觀眾能否第一時間聽懂該句對白，則並非團隊最首要的考慮：「剛才談到《獅子王》與非洲大陸之間的關係，我是執導《獅子王》系列裡首位有非洲族裔淵源的導演，讓我對這部電影感到特別親切，對於兒童觀眾來說亦是他們首次接觸非洲大陸。睿智的拉菲奇是我認為最重要的角色，亦由一位南非演員配音，我提到如果可以用他的語言去表達某句重要對白，讓非洲大陸自己的聲音成為電影的一部分，兒童觀眾未必聽懂那句對白，但他們會感受到當中的情感。」