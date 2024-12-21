臨時決鬥｜周秀娜王丹妮為陳湛文大打出手　娜姐傷腳需縫針未痊癒

賀歲片《臨時決鬥》，今日（21/12）去到馬鞍山宣傳，導演麥啟光及主演古天樂負責率領一眾，齊齊穿上戲中拳館「鍾磊舍」團服出席，並與現場400位粉絲臨時決鬥猜皇帝。而戲中兩大美女王丹妮及周秀娜，更會為咗陳湛文大打出手，呢個劇情連陳湛文自己聽到都唔相信。

陳湛文笑言初聽兩大女神為自己大打出手，都唔敢相信。（葉志明 攝）

陳湛文表示初聽到劇情要二女為自己大打一場，感到莫名其妙︰「真係恨都恨唔到，當初接部戲知道王丹妮會演，但唔知娜姐個角色由邊個演，一知道係娜姐就嘩一聲！咁犀利，我喎！兩個大美人為咗我打場交，到底值唔值得呢，要大家拭目以待。」

王丹妮稱自己跟娜姐在戲中見面即開拖。（葉志明 攝）

周秀娜在拍攝初期已打到受傷。（葉志明 攝）

問到兩個要點樣入戲，投入地愛陳湛文，周秀娜認真回應︰「我哋一嚟就好愛，我哋係愛到一見面就埋身去打，愛到死去活來。」王丹妮︰「至於係愛到咩地步呢？大家就要入場睇先明。」而二人大打出手一場，更是用盡現場所有道具拍攝，王丹妮︰「我哋會用煎pan、凳，真係打到門都花晒，好暴力。」

開拍幾日，娜姐就不小心受傷，最終更要入院縫5針。（葉志明 攝）

娜姐傷勢都不輕，至今仍要貼膠布。（葉志明 攝）

而開拍幾日，娜姐就不小心受傷，最終更要入院縫5針。「其實拍到後期周身都瘀，已經分唔到邊處係特技妝邊處係真傷，分唔清。起初要化受傷妝，到後來係要用化妝品遮住啲傷痕。」可見拍攝過程都相當艱辛。