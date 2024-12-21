超人︱大衞哥倫斯韋與超人狗組萌爆拍檔　粉絲焦點︰著返紅色底褲

DC超級英雄電影《超人》（Superman）日前震撼推出先導預告，電影由執導對家Marvel《銀河守護隊》（Guardian of the Galaxy）的導演占士根（James Gunn）跳槽到DC擔任CEO後推出首部的電影。《超人》自從上一代亨利卡菲爾（Henry Cavill）「畢業」後一直未有新作，而接棒的大衞哥倫斯韋（David Corenswet）則於電影正式登場，《超人》亦預告將於2025年7月全球上映！

DC超級英雄電影《超人》，由大衞哥倫斯韋接班，電影將於2025年7月上映。（《超人》預告截圖）

從數百位面試的演員裡成功接棒超人，現年31歲的大衞哥倫斯韋是一位身高193厘米、擁有藍色迷人眼睛與壯碩身型的猛男！然而在《超人》預告裡登場時，大衞哥倫斯韋疑似受重傷倒卧在冰天雪地之中，更吹起口哨、呼喚超人狗「氪圖」前來將他拯救回家，他們組成的萌爆拍檔組合，已火速冧盡粉絲！

現年31歲的大衞哥倫斯韋是一位身高193厘米、擁有藍色迷人眼睛與壯碩身型的猛男！（視覺中國）

大衞哥倫斯韋接棒超人後，在預告片一出場竟然倒臥在血泊之中！（《超人》預告截圖）

大衞哥倫斯韋接棒超人後，在預告片一出場竟然倒臥在血泊之中！（《超人》預告截圖）

大衞哥倫斯韋馬上呼喚超人狗「氪圖」前來，二人組成的萌爆組合冧盡粉絲！（《超人》預告截圖）

大衞哥倫斯韋馬上呼喚超人狗「氪圖」前來，二人組成的萌爆組合冧盡粉絲！（《超人》預告截圖）

另一邊廂，與原著漫畫故事一樣，超人亦化身成為記者Clark Kent在《星球日報》裡上班，更與女同事Lois Lane眉目傳情，而Lois最後亦與超人拖手兼上演空中熱吻，電影感情線亦相當吸引！

大衛哥倫斯韋在另一邊廂，亦以Clark Kent的身份在《星球日報》打工。（《超人》預告截圖）

大衛哥倫斯韋在另一邊廂，亦以Clark Kent的身份在《星球日報》打工。（《超人》預告截圖）

大衛哥倫斯韋在另一邊廂，亦以Clark Kent的身份在《星球日報》打工。（《超人》預告截圖）

預告片裡，超人與Lois Lane的空中熱吻非常浪漫！（《超人》預告截圖）

在《超人》的男女主角以外，首次在電影版裡登場的超人狗「氪圖」，可愛又忠心的形象自然搶盡焦點、擄獲觀眾芳心！而在超人狗以外，由型男尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）飾演的大反派Lex Luthor在預告中現身，亦讓粉絲大為期待這場正邪對決！在超人以外，不少DC超級英雄亦在電影裡登場，包括綠燈俠、Hawkwoman及Mister Terrific，但有眼利的DC影迷發現他們的制服上有另一位反派Maxwell的企業LordTech標誌，不知道在劇情中將與超人是敵是友！

型男尼古拉斯侯特飾演的大反派Lex Luthor亦在預告中現身。（《超人》預告截圖）

型男尼古拉斯侯特飾演的大反派Lex Luthor亦在預告中現身。（《超人》預告截圖）

久違的綠燈俠亦在預告中登場。（《超人》預告截圖）

Hawkwoman亦在預告中登場。（《超人》預告截圖）

還有從未出現過的新超級英雄Mister Terrific在預告中登場。（《超人》預告截圖）

對於《超人》全新預告，全球超級英雄粉絲都感到非常雀躍，一方面確信占士根的頭炮DC電影一定交足功課，另一方面亦期待DC在對家Marvel新篇章開啟同時一較高下。而不少超人影迷的討論重點，仍落在超人的經典造型上，笑指在亨利卡菲爾時期「除低」的紅色底褲，又重新被大衞哥倫斯韋穿上，似乎有意區分兩代超人之餘，亦宣告經典超人將會回歸！

大衛哥倫斯韋版的《超人》重新將超人的紅色底褲穿上！（《超人》先導海報）