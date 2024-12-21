翁子光爆《踏血尋梅》曾被改名《人肉私鐘妹》︰太文藝旺角上唔到

翁子光為《爸爸》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享首次與劉青雲合作及揭露影帝看劇本的癖好外，亦剖白了當年《踏血尋梅》爭最佳電影敗給《十年》的感受。節目中，他還親披露了《風再起時》被「冷處理」兩年的經過，雖然《風》片票房滑鐵盧，但翁子光的失望不在於票房。

翁子光為《爸爸》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。（大會提供）

現年45歲導演翁子光，2015年憑第三部執導電影《踏血尋梅》橫掃金像獎奪6大獎項成名，之後更有機會北上拍攝合拍大片《風再起時》。繼兩前回歸香港監製何爵天的《正義迴廊》後，最近翁導再改篇2010年轟動全港的荃灣享和街弒母殺妹倫常慘案成劉青雲主演的《爸爸》。

劉青雲與谷祖琳在電影《爸爸》飾演夫妻，直言小谷毫無演繹痕跡地呈現一位在背後支持丈夫的妻子。（《爸爸》電影劇照）

《爸爸》籌備十年，等足劉青雲兩年才開拍，被問到非劉青雲不拍的原因，翁導說：「因為劉生成個人有種隨意嘅感覺，佢唔會好緊張自己形象。佢在電視劇《孖仔孖心肝》可以好市井，而電影上好似無見過佢市井嘅角色。我唔知邊度嚟使命，好想同佢合作，想將市井感覺嘅劉青雲呈現俾觀眾睇。」他最初誤以為劉青雲對接拍他的電影有猶豫，「我先覺得佢係有猶豫，因為佢以往大多數同熟識導演合作，好少會同新導演拍。拍完《爸爸》後我再同佢講，啲人話好難搵你合作，佢就話：『其實唔係嫁，你睇下我都接咗你嘅戲啦，你幫我宣傳吓啦，其實可以搵我拍戲嫁！』。」

翁子光坦言想將劉青雲市井嘅一面，呈現俾觀眾睇。(《爸爸》劇照)

對於劇本能吸引青雲，翁導大揭三屆金像影帝看劇本的癖好：「我都係循正常途徑搵佢經理人，之後佢經理人May都有比少少貼士我，叫我將劇本打印出嚟整到靚靚地，俾佢好似睇小說咁。」至於戲中有場露股床上戲，翁子光指劉青雲及女主角谷祖琳都沒有任何猶豫，「一啲猶豫都無，最初劇本無形容得咁仔細，係谷祖琳同劉青雲要求認真拍，佢地差唔多同一時間同我講呢個場口，都係講同一番說話：『我地唔可以輕輕鬆鬆借位求其拍。』我地成部戲好有真實感，所以呢個場口係有挑戰性係難，但佢地都願意主動拍得再深入啲。」

92年出生，沒學過表演的春夏，卻在23歲那年憑藉電影《踏血尋梅》裏的援交女角色，擊敗張艾嘉、湯唯、林嘉欣一舉拿下第35屆金像獎「最佳女主角」。（《踏血尋梅》劇照）

翁導令郭富城再奪影帝的《踏血尋梅》於2015年上映，但原來早於五年前已經寫好劇本，但因為與首位投資者意見不合一度擱置，翁導說：「2011年好早已經有公司睇中，甚至當時已經傾好搵郭富城演出、杜可風做攝影。但我當時又係新導演年少氣盛，同投資方溝通處理得唔好，令套戲擱置咗一次。」他親述雙方矛盾原因，「我唔肯妥協，最初部戲叫《踏雪尋梅》更加文藝，老闆就話部戲喺旺角上唔到，更有人提議叫《人肉私鐘妹》，嬲到我成晚瞓唔著！好唔尊重個角色囉！我話叫呢個戲名都唔可以喺中環地方上喎，有好多呢啲磨擦。」

《踏血尋梅》改編自2008年發生的「王嘉梅命案」，電影創下金像獎五項演技獎大滿貫紀錄，郭富城、春夏、白只及金燕玲橫掃所有演員獎。（電影截圖）

《踏血尋梅》事隔數年再獲美亞李國興先生投資，翁子光才成功開拍《踏血尋梅》。當年《踏》片橫掃香港電影金像獎獲13項提名，當中更獲得影帝、影后、最佳編劇等6大獎項，問及當年最佳電影輸給話題多多的《十年》有否失望，翁子光斬釘截鐵說：「當晚我無唔開心，當晚好多人訪問我，輸咗俾《十年》有無唔開心，我話其實我有睇呢部電影，我覺得係一部好嘅電影，所以我輸咗俾一部好嘅電影，咁仲有咩可以講呢？」

許冠文憑《風再起時》奪得第41屆香港電影金像獎「最佳男配角」獎。（陳順禎 攝）

《風再起時》於2023年上映後，翁子光的影迷及身邊朋友卻對有不少負面聲音，這才是最叫他失望。（《風再起時》劇照）

《踏》為翁子光打開內地巿場，之後獲邀執導合拍大片，由兩大影帝郭富城及梁朝偉合作的《風再起時》，但電影拍完後及至2023才能上映，最終兩億成本於內地票房不足五千萬。問翁導電影事隔兩年才上映、與及票房失利的原因，他說：「我由細到大都想拍華探長磊樂同南江嗰個時代嘅香港，最初都好順利可以同老拍檔郭富城合作，而梁朝偉好鍾意《踏血尋梅》，所以好榮幸可以搵到梁生合作。隔兩年上唔關任何演員事，因為當時拍攝完時，香港社會上有好多變化事件，一路等咗幾年都好似未適合上映。有啲人就話，問題唔係套戲，係香港個環境，要睇定啲先。」惟2023年上映後，翁子光的影迷及身邊朋友卻對他拍《風再起時》有不少負面聲音，這才是最叫他失望，「我非常失望，但唔係對於票房，一部電影就好似我親生仔咁，就係代表我。一開始觀眾覺得我好香港仔，好似代表一啲聲音，但呢部戲上映後，對我印象一掃而空，大家會一面倒攻擊我，我有朋友亦變得好陌生，呢個先係我最唔開心。」翁子光重申，那裡有題材讓他感有興趣，他就會到那裡拍電影。至於香港被指對電影有創作紅線不能觸及，他說：「後生我會企硬，但而家我認為創作有唔同表達方法，伊朗都有電影拍到啦！」