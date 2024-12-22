爸爸｜令人釋懷比逼人笑有效　翁子光︰心情差未必要用笑話麻醉

由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳主演的電影《爸爸》，上映踏入第三周票房達1500萬，以一個比較沉重的題材是表現亮麗。電影開畫至今，都獲得不少正評，但漸漸也開始聽到反對聲音，有指電影在消費一索倫常慘案，有說情節太瑣碎難跟進，劉青雲與谷祖琳的床上戲是多餘純製造話題，也有指社會已一片愁雲，何必要添一片慘霧。而在這個訪問中，導演翁子光正好為大家一一解答。



訪問期間，翁子光帶同戲中的腦主角「三花」出場。（許育民 攝）

當事人的一種抒發

憑《踏血尋梅》成名，再監製出《正義迴廊》，翁子光間接成了大家心目中的一位奇案導演，不過看過《爸爸》的觀眾，都明白今次沒有奇情，只有親情，而這份親情更是從當事人親口道出，準予記載到電影上。「跟角色原型簡生交談，他講了好多自己的故事，包括同太太怎樣認識，與仔的相處，開始覺得這是一幕幕的家庭故事，一個幸福家庭如何一夜間化為烏有。」

戲中青雲在庭上扮作置身事外，其實這是表現出一份抽離，不想面對的感覺。(《爸爸》劇照)

劉青雲與谷祖琳飾演夫妻，直言小谷毫無演繹痕跡地呈現一位在背後支持丈夫的妻子。（《爸爸》電影劇照）

簡生對導演的信任，是可以將自己寫給太太的信給導演看，甚至可拍下留底作參考，這些信是簡生當時自覺有抑鬱傾向，於是接受糊神科醫生建議寫信來抒發感受。「唯獨他與兒子的來信就只可以看，不可拍，我亦不可接觸囝囝，這是出於尊重兒子。」由於相處後獲得的互信，翁子光指簡生是將所知的一一道來，「他體會到我們不是黑心，不是出於獵奇心態，想提升社會關心精神病患者與家屬的關心，其次他亦想鼓勵大家怎樣從黑暗，從困境走出來，負起當爸爸的責任，而能夠將不快事講出來，都是一種釋懷，是抒發。」

電影拍成後，翁子光禮貌上都問簡生有否需要看一次，但對方的回覆令導演感到安慰。「他說︰『我好唔容易能夠走出來，雖然我支持你哋部電影，但都唔會看這部戲。』聽到他成功走出陰霾是安慰的，是治癒後走出黑暗。」

透過簡生的憶述，其實都是一些溫馨畫面，但就在一夜間失去了。(《爸爸》劇照)

劉青雲提出的情慾感覺

對於劉青雲跟谷祖琳的情慾戲，不少人認定是翁子光的主演，增加作品的話題，但原來他在這回事上處訴被動，反而是由兩位主角主動提出。「劉青雲好睇得透個劇本，有人會問他未做過爸爸，怎樣演一個爸爸？『咁咪啱，戲中嘅爸爸都係發生案件後，先開始正正式式地去學做爸爸。』事實上場床戲，是有一日谷祖琳先找我，當時電影已拍到尾聲，演員間都有所感受，小谷覺得過兩日拍的一場親熱戲可以放盡一點，令故事更有說服力。」

關於那場床上戲，青雲覺得這一幕要拍出爸爸一世人都冇法忘記的回憶，所以那份親密度可以強一點令觀眾記住。（《爸爸》電影劇照）

無獨有偶，幾日後劉青雲忽然跟翁子光提出同一要求︰「青雲覺得這場戲，要拍出這位爸爸一世人都冇法忘記的回憶，不是床戲這麼簡單，是一個感動的場面。他們好不容易才走在一起，那份親密度可以強一點令觀眾記住。這番話我感覺到兩位完全投入了角色，有種『唔好嘥咗部戲』嘅感覺，所以最後都順利拍下這場親密戲。」

片段式回憶走進爸爸的記憶

有指電影分開多個章節，當中欠連貫性，欠戲劇性，對這翁子光直認不違。「這是一部帶觀眾進入這個家庭的電影，所以會帶你進入產房睇佢生BB，帶你去殯儀館出席葬禮，又會返鄉下見雙親，去婚姻註冊處見證，甚至到小欖開覆核會，你可以說當中沒有好戲劇性設計，純粹是一幕幕生活場景，只是一同去經歷這個人的生活，一步一步去了解，最後帶埋入閨房，慢慢跟角色建立關係。」

劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人，全片就正走進這家人當中。（《爸爸》劇照）

逼你笑不如陪你走一段路

經濟差，生活不景，令人有種悲情悶悶不樂，以往會認為這時候需要一部開心的電影，讓大家快樂，但《破‧地獄》的大破紀錄，似乎引證大家的選擇心態。「我唔開心，你拍部嘻嘻哈哈嘅戲我睇，想麻醉我？心情差未必要用笑話麻醉。如果一部電影可以釋放觀眾的哀傷，治癒內心的創傷，這就是令人開心的電影。對方心情差仲同人講笑話，即係叫個唔開心嘅人講你開心啲啦，冇可能！倒不如陪對方走一段路，一齊分擔下會更有成效。」

翁子光見到大家正在尋找電影新方向，「我感覺大家開始搵到，仲嚟緊。」（許育民 攝）

而從《破‧地獄》的成功，翁子光對香港電影的前照亦有所體會。「香港觀眾是有進步，想有一份真感覺。經常有人說要重拾香港電影昔日光輝，於是要拍番以前某類型電影，其實周星馳都唔係以前嘅周星馳，許冠文都唔係以前個許冠文，拍番仲係咪會成功，大家都在找一樣新方向，而我感覺大家開始搵到，仲嚟緊。」