死侍老婆怒告新戲男主角性騷擾　網民唔Buy認為係嘗試修補形象

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）老婆碧琪麗芙莉（Blake Lively）的新戲《痛愛完成式》（It Ends With Us）上映時鬧出負面新聞，被爆與男主角兼導演Justin Baldoni鬧不和，同時碧琪多年前在訪問期間刁難記者的片段被瘋傳，令大部分網民都偏向支持男方。一直未有回應傳聞的碧琪突然入稟控告Justin性騷擾，更指對方有計劃地破壞她的聲譽。

死侍老婆怒告新戲男主角性騷擾。（IG圖片）

Blake Lively認為Justin詢問其體重是「辱肥」（fat-shame）她。（劇照）

碧琪控告Justin Baldoni性騷擾，除了在片場向女性發表具有性暗示的言論及展示女性裸體影片之外，更於拍攝期間闖入碧琪的休息車，而當時碧琪正是衣衫不整，還有拍攝接吻鏡頭時，咬其的下唇。她指電影中加入了劇本和原著小說沒有的青少年角色性愛場面，在拍攝性愛場面時，Justin讓朋友到場。另外，碧琪更指男方曾多次問及其體重。

Justin Baldoni被指於拍攝期間闖入碧琪的休息車，而當時碧琪正是衣衫不整。（VCG）

據早前報道，有知情人士透露戲中有一幕Justin需要抱起高舉Blake，不過由於Justin背脊曾經受傷，他便透過片場訓練師詢問Blake體重多少，並尋求避免受傷的方法。然而，當時剛剛生完第4胎的碧琪麗芙莉大感冒犯，更認為對方刻意「辱肥」（fat-shame），因而鬧不和。

有知情人士透露戲中有一幕Justin需要抱起高舉Blake，不過由於Justin背脊曾經受傷，才問及女方體重。（VCG）

不過消息傳出後，掀起大批網民的熱烈討論，但大部分都支持Justin。有網民表示碧琪試圖指責Justin和他的團隊煽動抹黑，但碧琪才是「真兇」，亦有人覺得碧琪突然成為受害人很不可信，認為她只不過是嘗試修補形象。更有網民質疑碧琪與賴恩雷諾士是10億富豪，如果在工作期間被性騷擾，為何不停止拍攝，而是在發生負面新聞後才突然控告男方。