香港四徑大步走｜周潤發帶跑友撐場　激讚︰每個香港人都應該要睇

《香港四徑大步走》繼12月6日在香港限量上映後不只在山跑界掀起熱話，更吸引到一眾未曾了解到「香港四徑超級挑戰」的觀眾入場觀看，場場火速滿座，全城口碑激讚！電影叫好又叫座，更吸引到巨星周潤發親臨戲院，與跑友們一同觀看《香港四徑大步走》，完場後更大讚電影：「我覺得每個香港人都應該要睇睇！」，可見發哥對這部電影的喜愛程度。



周潤發大讚電影：「我覺得每個香港人都應該要睇睇！」（電影公司提供）

發哥帶同一眾跑友撐場。（電影公司提供）

電影《香港四徑大步走》紀錄了「香港四徑超級挑戰」Hong Kong Four Trails Ultra Challenge 2021年挑戰，跑手需要翻山越嶺無間斷跑完香港山跑界神級四徑，以最強毅力戰勝298公里遠征。電影熱血又勵志，發哥映後亦大讚電影拍得感動亦充滿鼓勵性。向來熱愛行山的發哥更透露自己都分別走遍過香港四大遠足徑：麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，感嘆香港山景非常壯麗，卻認為如果要像挑戰中的跑手一樣，無間斷在72小時內跑完四徑卻是非常痛苦的事情，讚揚電影中每一位跑手都是很值得我們去學習的榜樣，更推薦每個香港人都應該要入場觀看《香港四徑大步走》。由此可見，電影不只叫好又叫座，其好看程度就連巨星影帝都要大讚！

發哥讚揚電影中每一位跑手都是很值得我們去學習的榜樣。（預告截圖）

跑手需要翻山越嶺無間斷跑完香港山跑界神級四徑，以最強毅力戰勝298公里遠征。（預告截圖）

同場更有經常與發哥結伴跑步的鮑起靜和蔡一智，鮑姐表示未曾想像看一部跑步紀錄片會感動到落淚，映後慨嘆跑步就像人生般，在過程中學會面對苦難從而使到自己成長，然後慢慢邁向成功。而蔡一智亦大讚電影是一部非常有啟發性亦非常好看的紀錄片，感嘆跑手在跑完四徑後，能更加深入認識到自己，發掘自己的潛能。電影自上映以來得到各界名人好評激讚，不少觀眾都紛紛表示搶不到戲票入場觀看，如今電影將於1月2日正式上映，希望未能入場觀看的朋友都能把握機會，欣賞到這部年度勵志之作！