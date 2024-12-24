基斯杜化路蘭新作上映日期曝光　將改編荷馬古典史詩《奧德賽》

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）去年憑作品《奧本海默》（Oppenheimer）橫掃全球，更於今年初的奧斯卡金像獎上贏得七項大獎，包括「最佳電影」「最佳導演」及「最佳男主角」等大獎！路蘭今年一直盛傳正在籌備新作，更與拍檔麥迪文（Matt Damon）、「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）、安妮夏瑟薇（Anne Hathaway）、Zendaya及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等巨星再度合作，陣容相當強大！

基斯杜化路蘭繼《奧本海默》後，一直盛傳將會拍攝新作。（路透社）

曾與路蘭多次合作的麥迪文將出任《奧德賽》的男主角。（視覺中國）

「蜘蛛仔」湯賀蘭亦有份主演。（imdb）

Anne Hathaway亦將會參演。（Getty Images）

美國時間昨晚（23日）環球影業在社交媒體上宣布，路蘭的新作將為一部史詩級電影，改編希臘詩人荷馬的《奧德賽》（Odyssey），預計將於2025年上旬開鏡，拍攝場地橫跨全球各地，更會使用IMAX最新拍攝技術，並預告在2026年7月17日在全球上映。

基斯杜化路蘭將改編荷馬史詩《奧德賽》，故事發生於特洛伊戰爭之後。（《特洛伊》電影劇照）

荷馬的史詩《奧德賽》為現存西方古典文學最古典的作品之一，故事講述希臘英雄奧德修斯在特洛伊戰爭後，漂泊十年期間的經歷，最後回家後亦經歷一連串風波。此前，《奧德賽》曾被多次改編成電影，早於1911年已被拍成默片；荷里活已故巨星卻德格拉斯（Kirk Douglas）亦於1954年主演過改編版《霸王艷后》（Ulysses）；近年亦有數部電影局部改編史詩故事。