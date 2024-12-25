麻雀女王追男仔︱雲集四大性感女神　林襄啦啦隊裝上陣騷堅挺上圍

2025年香港賀歲喜劇《麻雀女王追男仔》，由王晶及葉念琛聯手執導，再次讓超賣座賭片類型為題材，與觀眾一同迎接好運當旺的蛇年！《麻雀女王追男仔》除了喜氣賀歲，更雲集四大性感女神林襄、高海寧、Dada陳靜及郭珮文！昨日（24日）電影推出主題曲《福星高照》MV，四位女神展現性感、活力、甜美與高貴的形象，讓觀眾份外期待四位女神在銀幕上爭艷鬥麗下擦出的火花！

《麻雀女王追男仔》由王晶及葉念琛聯手執導，將為2025年的賀歲喜劇之一。（MV截圖）

在《麻雀女王追男仔》主題曲MV中，台灣啦啦隊女神林襄以招牌兩截式應援服裝亮相，大跳啦啦隊舞蹈，甜美笑容與曲線身材非常亮眼。林襄與Dada在一段排舞橋段中，亦以性感剪裁的瑜伽服登場，林襄更大騷渾圓堅挺上圍，讓觀眾眼球一直隨胸前緊貼銀幕下沿，性感度直逼全盛時期的陳靜！

林襄在《麻雀女王追男仔》裡以招牌啦啦隊服上陣。（MV截圖）

林襄在《麻雀女王追男仔》裡以招牌啦啦隊服上陣。（MV截圖）

林襄在《麻雀女王追男仔》大方騷渾圓堅挺的上圍，吸實觀眾的眼球！（MV截圖）

林襄在《麻雀女王追男仔》大方騷渾圓堅挺的上圍，吸實觀眾的眼球！（MV截圖）

林襄在《麻雀女王追男仔》大方騷渾圓堅挺的上圍，吸實觀眾的眼球！（MV截圖）

林襄在《麻雀女王追男仔》與Dada陳靜有不少同場戲份。（MV截圖）

林襄在《麻雀女王追男仔》與Dada陳靜有不少同場戲份。（MV截圖）

分別升呢為「金像女配角」及「TVB最佳女配角」的陳靜與高海寧，成為實力派後雖然封胸，在《麻雀女王追女仔》中的造型明顯收起性感，大方將機會留給各位後輩，但密實多布的造型亦難掩真材實料好身材，讓兩位在MV中仍非常吸引！

主演《麻雀女王追男仔》的Dada陳靜，造型明顯收起性感。（MV截圖）

Dada陳靜在《麻雀女王追男仔》以瑜伽服上陣，側切面仍難掩身材曲線。（MV截圖）

主演《麻雀女王追男仔》的高海寧，造型明顯較密實。（MV截圖）

高海寧在《麻雀女王追男仔》的密實造型，仍難掩真材實料的好身材！（MV截圖）

近年在TVB火速上位的小花郭珮文，在新戲中擔重戲份演出，亦是最大方展示豐滿身材的演員！在MV片段中，郭珮文雖然一開始以老土造型現身，但轉眼換上幾套晚裝長裙後，在低胸剪裁下大曬事業線，便讓觀眾眼前一亮！連與高海寧同場的戲份，郭珮文的好身材仍然成為焦點，相當搶鏡！

主演《麻雀女王追男仔》郭珮文初時以土氣造現現身。（MV截圖）

郭珮文後來換上晚裝。（MV截圖）

除四位性感女神聯手主演外，《麻雀女王追女仔》亦有已成人妻的女神孫慧雪驚喜現身，更在劇情中慘被按倒在地、勒頸至凸眼伸脷，為角色犧牲色相！而片尾亦出現新一代網絡性感女神Kylie C鄭杞瑤，雖然未見性感造型，但以Kylie日常在社交媒體大方分享的福利尺度，相信在電影中亦不會吝嗇與觀眾分享的機會！

孫慧雪驚喜現身《麻雀女王追男仔》，但慘被按倒在地勒頸。（MV截圖）

孫慧雪驚喜現身《麻雀女王追男仔》，但慘被按倒在地勒頸。（MV截圖）