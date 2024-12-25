麻雀女王追男仔︱雲集四大性感女神 林襄啦啦隊裝上陣騷堅挺上圍
撰文：莫匡堯
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2025年香港賀歲喜劇《麻雀女王追男仔》，由王晶及葉念琛聯手執導，再次讓超賣座賭片類型為題材，與觀眾一同迎接好運當旺的蛇年！《麻雀女王追男仔》除了喜氣賀歲，更雲集四大性感女神林襄、高海寧、Dada陳靜及郭珮文！昨日（24日）電影推出主題曲《福星高照》MV，四位女神展現性感、活力、甜美與高貴的形象，讓觀眾份外期待四位女神在銀幕上爭艷鬥麗下擦出的火花！
在《麻雀女王追男仔》主題曲MV中，台灣啦啦隊女神林襄以招牌兩截式應援服裝亮相，大跳啦啦隊舞蹈，甜美笑容與曲線身材非常亮眼。林襄與Dada在一段排舞橋段中，亦以性感剪裁的瑜伽服登場，林襄更大騷渾圓堅挺上圍，讓觀眾眼球一直隨胸前緊貼銀幕下沿，性感度直逼全盛時期的陳靜！
分別升呢為「金像女配角」及「TVB最佳女配角」的陳靜與高海寧，成為實力派後雖然封胸，在《麻雀女王追女仔》中的造型明顯收起性感，大方將機會留給各位後輩，但密實多布的造型亦難掩真材實料好身材，讓兩位在MV中仍非常吸引！
近年在TVB火速上位的小花郭珮文，在新戲中擔重戲份演出，亦是最大方展示豐滿身材的演員！在MV片段中，郭珮文雖然一開始以老土造型現身，但轉眼換上幾套晚裝長裙後，在低胸剪裁下大曬事業線，便讓觀眾眼前一亮！連與高海寧同場的戲份，郭珮文的好身材仍然成為焦點，相當搶鏡！
除四位性感女神聯手主演外，《麻雀女王追女仔》亦有已成人妻的女神孫慧雪驚喜現身，更在劇情中慘被按倒在地、勒頸至凸眼伸脷，為角色犧牲色相！而片尾亦出現新一代網絡性感女神Kylie C鄭杞瑤，雖然未見性感造型，但以Kylie日常在社交媒體大方分享的福利尺度，相信在電影中亦不會吝嗇與觀眾分享的機會！